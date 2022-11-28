Steam Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Yeniden Kırıldı

Pandeminin başlangıcından sonra arka arkaya eş zamanlı oyuncu rekorunu kırmaya başaran Steam, bir süre rekoru egale edemese de son dönemde yeniden eş zamanlı oyuncu sayısını artırmaya başladı. Üstelik bu seferki rekor büyük bir farkla kırıldı.

Popüler dijital oyun platformu Steam, yeni rekorlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bir süredir eş zamanlı oyuncu rekoruyla ilgili gelişme yaşanmayan platformda geçtiğimiz gün yeni bir rekor kırıldı. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde Şükran Günü kutlamaları nedeniyle eş zamanlı oyuncu rekoruna önemli bir artış sağlandı.

Steam'in Yeni Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru: 31 Milyon 349 Bin 780 Kullanıcı

Steam Chart'a göre geçtiğimiz gün aynı anda 31 milyon 349 bin 780 eş zamanlı oyuncu Steam'de çevrimiçiydi. Rekorun kırıldığı esnada çevrimiçi olan kullanıcılar arasından 9 milyonu aşkın kullanıcı oyun oynamaktaydı.

Rekorun elbette en büyük katkısı Steam'deki ücretsiz oyunlar, öyle ki CS:GO, Dota 2, PUBG: Battlegrounds ve son dönemde çıkan Warzone 2.0 rekorun kırıldığı anda en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyordu.

Şükran Günü'nün yanı sıra önümüzdeki yılbaşı tatili döneminde de benzer bir rekor kırılması mümkün, keza bu da kırılamaz denilen her rekoru Steam uzunca süredir egale etmeye devam ediyor.

Peki siz rekor kırıldığı anda Steam'de hangi oyunu oynuyordunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.