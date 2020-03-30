Steam, Eşzamanlı Oyuncu Sayısında Yeni Bir Rekora İmza Attı

Valve Corporation tarafından geliştirilen Steam, yeni bir eşzamanlı oyuncu rekoru kırdı. Tüm dünyada oldukça popüler olan Steam, 15 Mart tarihinde 20,313,476 eşzamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırmıştı. Bu tarihten bir hafta sonra eşzamanlı oyuncu sayısı artarak 22 milyona ulaşmıştı. Popüler dijital oyun mağazası Steam, bu hafta ise 23,392,298 eşzamanlı oyuncu sayısı ile yeni bir rekor daha kırdı.

Çin’de başlayan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19), binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Hızlı bir şekilde yayılma potansiyeline sahip olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle gerekli olmadıkça dışarı çıkmamak ve elleri sık sık sabun ile yıkamak alınabilecek tedbirler arasında yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs’ün (COVID-19) dünyanın dört bir yanına yayılmasının sonucunda dünya çapında önlemler alındı. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. Birçok şirket ise evden çalışma sistemine geçti. Tüm zamanını evde geçirmeye başlayan insanların bir kısmı film izleyip, kitap okurken, bir kısmı ise video oyunu oynuyor.

Steam, Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla birlikte Steam’de eşzamanlı oyuncu sayısında ciddi bir artış yaşanıyor ve her hafta oyuncu rekoru kırılıyor. Bu hafta 23,392,298 eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşan Steam’in hızlı yükselişi sürüyor.

Açıklanan verilere göre ilk sırada 2012 yılında çıkışını gerçekleştiren Counter Strike: Global Offensive yer alıyor. Counter Strike: Global Offensive, eş zamanlı olarak 1 milyon oyuncu tarafından oynanıyor. 2013 yılında çıkışını gerçekleştiren popüler MOBA oyunu DOTA 2, 750,000 aktif oyuncu sayısı ile ikinci sırada yer alıyor. 560,000 aktif oyuncu sayısına sahip olan PUBG, DOTA 2’yi takip ediyor. Listenin ilk beş sırasında yer alan diğer oyunlar ise GTA V ve Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.