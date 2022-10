Steam'de Eylül Ayının En Çok Satan Oyunları Açıklandı

Steam'de her ay olduğu gibi bu ay da bir an önceki ayın en çok satan oyunları açıklandı. Listede pek çok beklenen oyun olsa da sürpriz oyunlar da var. Ayrıca Steam'in belirttiği üzere her ay olduğu gibi bu ayda da oyunlar rastgele bir şekilde sıralanıyor.

Eylül ayında Epic ile exclusive anlaşmasının bitmesiyle Steam'e gelen Kena: Bridge of Spirits listede yer alan oyunlardan biri. SEGA'nın merakla beklenen Judgment'ini de listede görebiliyoruz. Keza Eylül'ün son günü çıkışını gerçekleştiren FIFA 23 de listede yerini alıyor. Listenin tamamı ise şu şekilde:

Steam'de Eylül Ayının En Çok Satan Oyunları

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R - 249,00 TL

Hirohiko Araki'nin başyapıtı, bir dövüş oyunu olarak hayat buldu! Rengârenk 50 karakterle; Stand, Hamon ve daha fazlasını kullanarak savaş! Hikâyede asla karşılaşamayacak karakterlerin, yüz yüze geldiklerinde neler yapacaklarını gör!

Kena: Bridge of Spirits - 200,00 TL

Keşifle hızlı dövüşü birleştiren hikaye odaklı aksiyon ve macera oyunu. Kutsal Dağ Tapınağı’nı arayan genç bir Ruh Rehberi olan Kena olarak geçmişi çöz. Kena'nın sevimli (ancak güçlü) ruh arkadaşı Rot'un yardımıyla unutulmuş bir köyde sıkışıp kalmış ruhları serbest bırakmaya yardım et.

Slime Rancher 2 - 195,00 TL

Büyük bir başarı yakalayan Slime Rancher'ın devam oyununda, Slime Sea'yi geçerek kadim gizemler ve yetiştirilecek kıpır kıpır yeni slime'larla dolup taşan bir diyar olan Rainbow Island'a giden Beatrix LeBeau'nun maceralarına devam et.

Return to Monkey Island - 160,00 TL

Serinin yaratıcısı Ron Gilbert'ın beklenmedik ve heyecan verici dönüşüyle, efsanevi macera oyunlarının hikâyesi Return to Monkey Island ile devam ediyor.

The Wandering Village - 40,00 TL

The Wandering Village dev, gezgin bir yaratığın sırtında bir şehir inşa ettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Yerleşkenizi inşa edin ve devle simbiyotik bir ilişki kurun. Zehirli bitkiler tarafından kaplanmış bu tehlikeli ama yine de güzel post-apokaliptik dünyada beraber hayatta kalabilecek misiniz?

Judgment - 599,000 TL

Gerçek için savaş ve Tokyo yüzeyinin derinliklerine işleyen çarpık suçu ortaya çıkar. Bu yasal gerilimde, adalet ve merhamet arasındaki denge uçurumunda hayatta kal.

EA SPORTS™ FIFA 23 - 699,99 TL

FIFA 23, daha gerçekçi bir oynanış sunan HyperMotion2 Teknolojisi, erkekler ve kadınlar FIFA World Cup™’ın sezon sırasında oyuna gelmesi, kadın kulüp takımları, çapraz oyun* özellikleri ve daha fazlası ile Dünyanın Oyununu sahaya çıkarıyor.

Metal: Hellsinger - 139,00 TL

Sekiz Cehennem boyunca süren serüvenin boyunca ritme ve intikama göre ateş edin. Ritimden korkmalarını sağlayın. Metal: Hellsinger, şeytanlar, fena silahlar ve heavy metal müzikle dolu bir ritim FPS oyunudur.

Terra Invicta - 299,00 TL

Long War'ın yaratıcılarından bir uzaylı istilası, insanlığı her biri gelecek için benzersiz bir vizyona sahip yedi ideolojik gruba ayırdı. Dünya uluslarının kontrolünü ele geçirmek, Güneş Sistemi'nde genişlemek ve taktik savaşta düşman filolarıyla savaşmak için bölgenize liderlik edin.

Grounded - 269,00 TL

Dünya geniş, güzel ve tehlikeli bir yer; özellikle de bir karıncanın boyutuna küçültüldüğünüz zaman. Bu ortak görevli hayatta kalma macera oyununda birlikte keşfedin, inşa edin ve hayatta kalın. Arka bahçenin tehlikelerine karşı hayatta kalmak için savaşırken dev böceklerden oluşan sürülerle mücadele edebilecek misiniz?

Disney Dreamlight Valley - 449,00 TL

Disney büyüsüyle dolu bir dünyayı keşfet! Bu yeni yaşam simülasyonu macera oyununda, Disney ve Pixar Kahramanları ve Kötüleri ile birlikte mükemmel yerleşim yerini kurarken zengin hikâyeleri keşfet. Disney Dreamlight Valley'ye Hoş Geldin!

Potion Permit - 46,00 TL

Tıp Derneği, belediye başkanının kızını tedavi ederek Moonbury'nin sakinlerine modern kimyanın mucizelerini kanıtlamak için en başarılı kimyacısını, yani seni göndermeye karar verdi. Bu açık uçlu simülasyon RPG oyununda onların güvenini kazan ve hastalanan her kişiyi tedavi et.

Construction Simulator - 499,00 TL

Construction Simulator geri döndü her zamankinden daha büyük ve çok daha iyi! Onlarcası yepyeni markalara ait 70'dan fazla makinenin kontrolünü al ve hayallerindeki her şeyi devasa haritalarda ister tek başına istersen arkadaşlarınla birlikte inşa et!

Dome Keeper - 60,00 TL

Bu yenilikçi roguelike hayatta kalma oyununda uzaylı saldırgan dalgalarına karşı savunma yapın. Kaynakları araştırın ve güçlü yükseltme yollarından birini seçin. Canavarlar bölgenize saldırmadan önce biraz daha derine inmek ve savunmaya geri dönmek için yeterli zaman var mı?

Isonzo - 280,00 TL

Çetin Alp savaşı, bu gerçekçi 1. Dünya Savaşı FPS'sinde taktik becerilerini sınayacak. Kuzey İtalya'nın doğal zirveleri, engebeli vadileri ve pastoral kasabaları arasında savaş. İtalyan Cephesindeki Büyük Savaş canlandı ve beklenmedik yüksekliklere çıktı!

Temtem - 410,00 TL

Temtem, çok oyunculu bir yaratık toplama macerasıdır. Temtem ekibinizle birlikte güzel Airborne Archipelago'da maceraya atılın. Her Temtem'i yakalayın, diğerleriyle savaşın, evinizi özelleştirin, bir arkadaşınızın macerasına katılın veya dinamik çevrimiçi dünyayı keşfedin.

BONELAB - 61,00 TL

BONELAB deneysel bir fizik aksiyon oyunudur. Silahlar, düşmanlar, zorluklar ve sırlarla dolu gizemli bir laboratuvarı keşfedin. Gerçekliğinizden kaçın ya da ortalığı kasıp kavurun. Yanlış cevap yok.

Lost Judgment - 699,00 TL

Bir polis memuru, oğlunu intihara zorlayan öğretmenin öldürüldüğünü öğrendiğinde, bir Yokohama lisesinin çarpık sırları açığa çıkar. Bu durumda hiçbir şey siyah ve beyaz değildir.

NBA 2K23 - 699,00 TL

Kendinizi gösterin ve NBA 2K23'de tüm potansiyelinizi gerçeğe dönüştürün. MyCAREER modunda yeteneğinizi gösterin ve dünyanın en iyi oyuncularına karşı kendinizi kanıtlayın. MyTEAM'de günümüzün All-Star oyuncularını tüm zamanların efsaneleriyle eşleştirin. MyGM'de kendi efsanenizi yaratın veya MyLEAGUE ile NBA'i yepyeni bir yöne götürün. PLAY NOW modunda NBA veya WNBA takımlarıyla karşılaşın ve gerçekçi oyun deneyimini yaşayın. Çağrıya nasıl yanıt vereceksiniz?