Steam GTA Oyunları İçin Dev Kampanya Başlattı!

Steam GTA oyunları için kampanya başlattı. Çok sayıda oyuncu tarafından kullanılan dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında indirime giren Grand Theft Auto oyunları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Steam'den GTA Oyunları İçin Büyük Fırsat Sunuyor

Grand Theft Auto V: Premium Edition - 77,33 TL

Grand Theft Auto IV: The Complete Edition - 32,70 TL

Grand Theft Auto: The Trilogy - 14,70 TL

Grand Theft Auto: San Andreas - 8,40 TL

Grand Theft Auto: Vice City - 6,30 TL

Grand Theft Auto III - 6,30 TL

Popüler dijital oyun mağazası Steam, video oyunları için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında Grand Theft Auto oyunları indirime girdi. GTA yapımları için büyük fırsat sunan kampanya, 12 Ağustos tarihinde sona erecek.

Rockstar North tarafından geliştirilen Grand Theft Auto V'in "Premium Edition" isimli sürümü 208,99 TL'den 77,33 TL'ye düştü. Paketin içerisinde Grand Theft Auto 5 ve " Criminal Enterprise Starter Pack" isimli indirilebilir içerik yer alıyor.

24 Mart 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Grand Theft Auto IV isimli video oyununun "The Complete Edition" isimli sürümü 109 TL'den 32,70 TL'ye düştü. Çıktığı dönem büyük bir popülerliğe sahip olan GTA 4, Niko Bellic isimli karakterin hikayesini konu alıyor.

Yüzde 70 oranında indirime giren Grand Theft Auto: The Trilogy, 49 TL'den 14,70 TL'ye düştü. Pakette Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: San Andreas ve Grand Theft Auto: Vice City bulunuyor.

6 Haziran 2005 tarihinde satışa sunulan Grand Theft Auto: San Andreas, yüzde 65 oranında indirime girerek 24 TL'den 8,40 TL'ye düştü. Carl Johnson'ın hikayesini konu alan video oyunu, serinin en başarılı oyunlarından bir tanesidir.

Rockstar Games tarafından geliştirilen Grand Theft Auto: Vice City, yüzde 65 oranında indirime girerek 18 TL'den 6,30 TL'ye düştü. Grand Theft Auto 3'ün fiyatı da tıpkı GTA Vice City gibi 18 TL'den 6,30 TL'ye düştü.