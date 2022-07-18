Steam Haftanın En Çok Satanlar Listesi Açıklandı

Steam'de her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın en çok satanlar listesi yayınlandı. Uzunca bir süredir ELDEN RING ve Steam Deck arasında geçen kıyasıya liderlik yarışına pek çok hafta farklı farklı yapımlar girse de ilk sıra uzunca bir süre daha yerini kimselere kaptırmayacakmış gibi görünüyor.

Çıkışıyla birlikte listeye giren F1® 22 ise yavaş yavaş listenin alt sıralarına doğru ilerlemeye başlıyor. Steam Deck her zamanki gibi ilk sırasını korurken, erken erişimden çıkan Raft geçen hafta olduğu gibi bu hafta da ikinci sırayı göğüslüyor.

Üçüncü sırada daha henüz çıkmamış ve birkaç aydır ön siparişte olan Stray yer alıyor. Stray yarın yani 19 Temmuz'da çıkışını gerçekleştirecek ve şimdiden Steam'in en çok istek listesine alınan oyunlardan bir konumunda. ELDEN RING de listede uzun zamandır olan varlığını sürdürüyor.

Fazla uzatmadan sizleri listenin tamamı ile baş başa bırakalım.

Steam Haftanın En Çok Satanlar Listesi