Steam Haftanın En Çok Satanlar Listesi Yayınlandı
Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satanları belli oldu. V Rising geçtiğimiz hafta koltuğu ele geçirmesiyle birlikte bu hafta da korumaya devam ediyor.
Steam'de her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın en çok satanlar listesi yayınlandı. Uzunca bir süredir Elden Ring ve Steam Deck arasında geçen kıyasıya liderlik yarışına geçtiğimiz hafta V Rising de dâhil olmuştu. Görünen o ki V Rising koltuğu geri vermeyi pek de düşünmüyor.
Listede ilk sırayı çıkışıyla birlikte almasının ardından tekrar kaptırmayan V Rising'i, Steam Deck şirketi sevindiren satış rakamlarıyla takip etmeye devam ediyor. Elden Ring ise ilk 3'teki yerini koruyor. En şaşırtıcı oyun bu hafta FIFA 22 gibi görünebilir ancak oyun tam %84'lük dev bir indirime girdi ve bu indirim sayesinde oldukça satış yapmayı başarmış gibi görünüyor.
Listede bir diğer ilginç durumsa V Rising'in ek paketinin de 6. sırada yer alması. Bu hafta çıkışını gerçekleştiren Sniper Elite 5 ise listeye 10. sıradan giriş yapmış durumda. Pek başarılı bir çıkış süreci geçirmemesi nedeniyle önümüzdeki haftalarda listede yer alıp alamayacağı belirsiz.
Steam Haftanın En Çok Satanları
- V Rising
- Steam Deck
- ELDEN RING
- FIFA 22
- My Time at Sandrock
- V Rising - Founder's Pack: Eldest Bloodline
- Valve Index VR Kit
- Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ - VIP Edition
- No Man's Sky
- Sniper Elite 5
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