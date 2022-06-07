Steam Haftanın En Çok Satanlar Listesinin İlk Sırası Tekrar Değişti

Steam'de her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın en çok satanlar listesi yayınlandı. Uzunca bir süredir Elden Ring ve Steam Deck arasında geçen kıyasıya liderlik yarışına geçtiğimiz haftalarda V Rising de dâhil olmuştu. Bu hafta ilk sıra yeniden değişti ve Steam Deck bir süredir uzak kaldığı koltuğuna geri kavuştu.

V Rising çıkışından bu yana ilk sırayı ele geçirmişti ve bir süre Steam Deck şirketi sevindiren satış rakamlarıyla takip etmeye devam etti. Elden Ring ise ilk 3'teki yerini korumaya devam ediyor. Listenin sürprizi ise bu hafta ön siparişe açılmasıyla birlikte kendine 10. sıradan yer bulan Stray gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştiren Sniper Elite 5 de bir sıra yükselirken, V Rising'in DLC'si listenin alt sıralarına doğru ilerlemiş gibi görünüyor. Keza uzun süredir ilk 10'da yer alamayan Sea of Thieves'in de bu hafta listede kendine yer edindiğini görebiliyoruz.

Fazla uzatmadan sizi bu haftanın ve geçtiğimiz haftanın ilk 10 sırasıyla baş başa bırakalım.

Steam Haftanın En Çok Satanları

Steam Deck V Rising Elden Ring Valve Index VR Kit Sea of Thieves No Man's Sky It Takes Two FIFA 22 Sniper Elite 5 Stray

Steam Geçtiğimiz Haftanın En Çok Satanları