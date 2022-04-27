Geçtiğimiz iki ay boyunca Steam Haftanın En Çok Satanları listesini domine eden Elden Ring, son iki haftadır Steam Deck'in satışlarını geçemiyor.

Steam Deck'in son zamanlardaki satış başarısı, SteamDB'den alınan ve cihazın Steam Haftanın En Çok Satanları listesinin tam iki haftadır en tepesinde olmasıyla birlikte doğrulanıyor. Cihaz tıpkı geçen hafta olduğu gibi son dönemin iki gündemde oyunu Elden Ring ve LEGO Star Wars: The Skywalker Saga'yı rahatlıkla geçiyor.

Bu listeyi tıpkı geçen hafta gibi ilginç hâle getiren şey Steam'de en pahalı oyunun 60$ civarında olduğu baz alındığında Steam Deck'in bir oyundan daha pahalı olmasına rağmen listenin tepesinden inmiyor oluşu. Üstelik hâlâ devam eden stok problemine rağmen satışlar oldukça iyi görünüyor.

Listenin bu hafta dikkat çeken bir diğer ismi ise Cyberpunk 2077. Geçtiğimiz hafta ilk 10'a bile giremeyen oyun bu hafta LEGO Star Wars: The Skywalker Saga'yı geçerek kendisine üçüncü sırada yer buluyor. No Man's Sky'ın da bir sıra yükselip yerini sağlamlaştırdığını görebiliyoruz. Listenin tamamı şu şekilde:

Steam Haftanın En Çok Satanları (18-24 Nisan)

Steam Deck Elden Ring Cyberpunk 2077 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Lego Star Wars: The Skywalker Saga Valve Index VR Kit No Man’s Sky DayZ Squad Call of Duty: Black Ops III

Geçtiğimiz haftanın listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.