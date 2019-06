Steam'in Yeni Tasarımı Ortaya Çıktı

Dünyanın en popüler dijital oyun platformu olan Steam'in yeni tasarımından sızıntılar gelmeye başladı. Uzun zamandır beklenen ve geciken bu tasarım güncellemesi bu yaz geliyor!

Steam'in yeni arayüzü daha önce Counter-Strike: Global Offensive Launcher güncellemesini yanlışlıkla sızdırıldıklarını söyleyen Steam Database tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı. Yeni tasarımda göze çarpan en büyük değişiklik UI tasarımın kullanılmış olması. Görünüşe göre Steam kullanıcıları yeni tasarımı çok sevecek.

Yeni sızdırılan görsellerde Steam'in oyun kütüphanesinin tasarımının eski tasarıma göre çok daha iyi olduğunu söylemeden geçmemek lazım. Yeni tasarımda atölye içerikleri orta kısma, DLC'ler de sağ tarafa yerleştirilmiş. Ayrıca üst kısımda k ullanıcıların oyunu en son oynandığından bu yana güncellendiğini bildiren bir panel de bulunmakta.

Steam'deki tasarım değişiklikleri bitmedi. Yine Steam Database tarafından paylaşılan videoda kütüphanenizde bulunan oyun kartları bölümünde oldukça şık bir tasarım dikkat çekmekte. Mouse ile oyun kartlarının üzerine geldiğinizde kartlar istediğiniz tarafa doğru hareket etmekte. Steam’deki değişikliklerin bu yıl muhtemelen yaz aylarında gelmesi bekleniyor.

