Steam İndirim Tarihleri Sızdırıldı!

Steam hakkında yaptığı tutarlı sızıntılarla tanınan analiz sayfası Steam Database, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla yaklaşan Steam indirimlerinin tarihlerini sızdırdı.

2019 Steam Yaz İndirimleri’ni ve daha öncedeki dönemlerdeki indirim tarihlerini de doğru şekilde tahmin etmeyi başaran Steam Database, şimdi de 2019’dan 2020’ye girmeden önce son 3 indirim dönemine ait tarihleri açıkladı.

Leaked upcoming @steam_games 2019 sale dates:



🎃 Halloween Sale: October 28 - November 1

🍂 Autumn Sale: November 26 - December 3

🎅 Winter Sale: December 19 - January 2



Multiple developers posted it in multiple places despite Valve asking otherwise. But you know how that goes.