  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. Steam İndirim Tarihleri Sızdırıldı!

Steam İndirim Tarihleri Sızdırıldı!

Steam İndirim Tarihleri
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Oyun
Abone Ol

Steam hakkında yaptığı tutarlı sızıntılarla tanınan analiz sayfası Steam Database, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla yaklaşan Steam indirimlerinin tarihlerini sızdırdı.

2019 Steam Yaz İndirimleri’ni ve daha öncedeki dönemlerdeki indirim tarihlerini de doğru şekilde tahmin etmeyi başaran Steam Database, şimdi de 2019’dan 2020’ye girmeden önce son 3 indirim dönemine ait tarihleri açıkladı.

Steam Database tarafından yapılan Twitter paylaşımına göre, 2019’un son 3 indirim dönemine ait tarihler şunlar:

  • Steam Cadılar Bayramı İndirimi: 28 Ekim – 1 Kasım
  • Steam Sonbahar İndirimi: 26 Kasım – 3 Aralık
  • Steam Kış İndirimi: 19 Aralık – 2 Ocak

Steam Database’in paylaştığı indirim tarihleri çoğu zaman doğru çıksa da bunların kesinleşmiş indirim tarihleri olmadığını belirtelim.

Çünkü Steam Database'in Valve ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor ve Steam tarafından da indirim tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

ETİKETLER: Steam steam indirimleri