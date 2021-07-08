Steam İstatistiklerine Göre Intel, AMD'yi Yeniden Solladı

Steam Intel ve AMD arasındaki rekabetin adını koydu. Steam istatistiklerine göre Intel, AMD zemininden yeniden pay almaya başladı. Aylardır devam eden AMD işlemci yükselişi, Haziran ayı raporuyla birlikte sonlandı.

Steam platformunun her ay yayınladığı donanım kullanım istatistikleri, Steam'in dünyanın en çok kullanılan oyun platformu olduğu düşünüldüğünde, en azından PC oyunları açısından işlemci ve ekran kartlarının pazar payının ne durumda olduğunun açık bir göstergesidir.

Steam Intel ve AMD arasındaki rekabetin adını koydu

Yeni yayınlanan Haziran istatistiklerinde Intel'in uzun zaman sonra ilk kez CPU pazar payının önemli bir bölümünü geri kazandığını ve AMD Ryzen CPU'larının şimdiye kadar durdurulamaz görünen büyümesini durdurduğunu görebiliyoruz.

Mercury Research'e göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde AMD, Intel'e kıyasla bir miktar pazar payı da kaybetti. Intel gelirinin çoğu, düşük maliyetli Celeron ve Pentium işlemcilerden ve Core i3 ve i5'ten elde edildi. Ancak AMD'nin giriş seviyesi pazarı bu raporda, özellikle yarı iletken kıtlığı ve daha iyi kar marjlarına sahip üst seviye parçalara odaklanma nedeniyle göz ardı edildi.

Steam kullanım istatistiklerine göre, Intel'in kazancının büyük kısmı 2,7 ile 2,99 GHz arasındaki CPU'lardan geldi ve bu da yine orta seviye işlemcileri ifade ediyor. "K" içermeyen 11500, 11600 ve 11700 işlemciler de dahil olmak üzere Core i7-11700K'nin altındaki birçok işlemcinin mağazalarda satışta olduğunu ve aynı zamanda nispeten ucuz fiyatlara sahip olduğunu unutmayın.

Yukarıda görebileceğiniz gibi Intel, Haziran ayında AMD'den (Steam'e göre) %1.72'lik bir pazar payı almayı başardı ve bu da pastanın %70'inin üzerine çıkmasına yardımcı oldu. Son aylarda AMD, işlemcileriyle Steam kullanıcılarının %30'undan fazlasına yavaş yavaş ulaşmayı başarmıştı, ancak Haziran ayında bir hayli sert darbe alarak %28.4'e düştü.

Önceki aylara kıyasla GPU kategorisi de önemli ölçüde değişti. Nvidia RTX 3000 grafik kartı serisinin kullanılabilirliği iyileşiyor gibi görünüyor. En popüler kartlar RTX 2060, GTX 1060, RTX 3060 (masaüstü ve dizüstü bilgisayarda) ve RTX 3070 (dizüstü bilgisayar) oldu.

Ne yazık ki AMD modellerinin hiçbiri ilk 20'de yer almadı. Sadece Radeon RX 6700 XT'nin son zamanlarda artış yaşadığını biliyoruz, ancak bu da şu anda Steam veritabanına yansımış değil.