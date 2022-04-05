Steam İşlemci Anketinde Yıllar Sonra Lider Değişti

Altı çekirdekli işlemciler nihayet PC oyuncuları için en popüler işlemci türü olarak dört çekirdekli işlemcileri geride bıraktı.

Valve'in Mart ayı için yakın zamanda yayınladığı Steam Donanım Anketi, dört çekirdekli işlemcilerin hâkimiyet döneminin, altı çekirdeki işlemcilerin popülaritesi altında nihayet ezildiğini gözler önüne seriyor. OC3D tarafından bildirildiği üzere, Steam kullanan Windows PC sahiplerinin %34,22'si altı çekirdekli işlemciye sahip PC'lerde oyunlarını oynuyor. Steam kullanıcılarının %33,74'ü ise hâlâ sistemlerinde dört çekirdekli işlemci kullanıyor.

Yukarıda bahsedilen istatistiklerin hafife alınmaması gerek çünkü altı çekirdekli işlemciler PC oyun alanında oldukça önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. PCGamesN, dört çekirdekli işlemcilerin 15 yılı aşkın süredir var olduğunu ve yerini sağlam bir şekilde koruduğuna değiniyor.

Intel ve AMD, işlemcilerini en son teknolojiyle yükselttikçe daha güçlü işlemcilere yer açmak için dört çekirdekli kurulumların ortadan kalkması kaçınılmazdı. PCGamesN'e göre Ekim 2021'de dört çekirdekli işlemci kullanan Steam oyuncularının sayısı azalmaya başladığında kısa sürede liderliği kaybetmesi bekleniyordu.

Bu düşüş, Intel'in güçlü 12. nesil Alder Lake işlemcilerinin gelişiyle ilişkilendirilebilse de dört çekirdekli çağın sonu er ya da geç gelecekti.

Yeni Nesil Oyunlar Minimum Altı Çekirdekli İşlemciye İhtiyaç Duyuyor

İşlemci teknolojisi gelişmeye devam ettikçe, video oyunu geliştiricileri oyunlarının çalışabilmesi için en az altı veya daha fazla işlemci çekirdeği gerektiren oyunlar geliştirmeye başladı. Hâlihazırda yeni çıkmış PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları da sekiz çekirdekli AMD Zen 2 işlemcilerle donatılmış durumda. Sonuç olarak en yeni oyunlar bu tür donanımları barındıracak ve zorunlu kılacak şekilde geliştirilecek, bu da bilgisayar sahiplerinin daha yeni oyunları oynamak istiyorlarsa sistemlerini eşit derecede güçlü işlemcilerle donatmaktan başka seçenekleri olmayacağı anlamına geliyor.

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