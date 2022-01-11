Steam İstek Listesine En Çok Eklenen Oyunlar Açıklandı

Steam istek listesine en çok eklenen oyunlar belli oldu. Paylaşılan listenin ilk sırasında dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen bir rol yapma oyunu yer alıyor. Listeye dair ayrıntılar haberimizde.

Steam İstek Listesine En Çok Eklenen Oyunlar Neler?

Elden Ring Dying Light 2 Party Animals God of War Hollow Knight: Silksong The Day Before Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Stalker 2: Heart of Chernobyl Starfield Frostpunk 2

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital oyun mağazasında istek listesine en fazla eklenen video oyunları açıklandı. Paylaşılan listenin ilk sırasında rol yapma oyunu türündeki Elden Ring yer aldı.

From Software tarafından geliştirilmekte olan Elden Ring, ilk olarak E3 2019 etkinliğinde duyurulmuştu. Kaliteli grafikler ve başarılı oynanış mekanikleri ile dikkat çeken video oyunu, çok büyük bir evrene sahip olacak.

Dark Souls'a oldukça benzeyen video oyununun geniş yetenek sistemine sahip olacağı belirtilmişti. Başarılı dövüş sistemine sahip olan oyunda gizlilik dinamikleri yer alacak. Böylelikle oyuncular, gizli bir şekilde düşmanları yok edebilecek.

İkinci sırada açık dünya temasına sahip olan zombi oyunu Dying Light 2 bulunuyor. Geliştirici ve yayıncı Techland, geçtiğimiz günlerde Dying Light 2'nin tamamen bitirilebilmesi için en az 500 saat gerektiğini duyurmuştu.

Recreate Games tarafından geliştirilmekte olan Party Animals, listenin üçüncü sırasında konumlandı. Dördüncü sırada God of War yer alırken beşinci sırada ise Team Cherry tarafından geliştirilmekte olan Hollow Knight: Silksong yer aldı.

Açık dünya temalı MMO hayatta kalma oyunu The Day Before, altıncı sırada bulunuyor. Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyunu, 21 Haziran 2022 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.

Yedinci sırada Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 yer alırken sekizinci sırada ise Stalker 2: Heart of Chernobyl bulunuyor. Stalker 2'yi Bethesda Games Studios tarafından geliştirilmekte olan Starfield takip etti. Son sırada ise Frostpunk 2 konumlandı.

Steam istek listesine en çok eklenen oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.