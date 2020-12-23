Steam Kış İndirimi 2020 Kampanyası Başladı: İndirimleri Kaçırmayın!

Epic Games, GOG, PlayStation ve Xbox mağazalarının ardından Gabe amcamızın mekanında da beklenen dönem başladı. Daha önceden SteamDB sitesi üzerinden sızdırılan detaylara bağlı olarak Steam Kış İndirimi 2020 kampanyası başlamış oldu. Cüzdanlar hazır mı? Detaylar haberimizde.

Steam mağazasında sık sık indirimler oluyor tabii ki. Ancak oyun almak için özellikle yolunu gözlediğimiz belirli dönemler oluyor. Mesela Cadılar Bayramı ve yakın bir zamanda sona eren Sonbahar İndirimi 2020 gibi. Steam Kış İndirimi 2020 de bunlardan bir tanesi ve bugün itibarıyla başladı.

Steam Kış İndirimi 2020 Detayları

İki hafta boyunca devam edecek olan indirim kampanyası, 5 Ocak 2020 Salı günü TSİ 21:00 sıralarında sona erecek. Bu süre zarfında da binlerce farklı oyun alınabilir diyebileceğimiz seviyelere indiler. Buradan ulaşabileceğiniz Steam Kış İndirimi 2020 sayfasında, önceki indirim dönemlerinde olduğu gibi oyun dünyasının öne çıkan serileri ile ilgili olanlara ek olarak farklı türe dair gruplandırmalar var. Bunların dışında, belli başlı oyunlar da sayfanın aşağılarında ayrıca listelenerek karşımıza çıkıyorlar. İndikleri seviyeler ile dikkat çeken oyunlardan bazıları şöyle:

Halo: The Master Chief Collection (36.6 TL)

FIFA 21 Beckham Edition (207.19 TL)

Control Ultimate Edition (104.5 TL)

Resident Evil 7: Biohazard (29.37 TL)

DOOM (29.7 TL)

Sniper Elite 4 (13.35 TL)

Grand Theft Auto V (84.5 TL)

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (35.6 TL)

Star Wars: Battlefront II - Celebration Edition (83.99 TL)

Battlefield 1 Devrim (69.99 TL)

Watch Dogs 2 (53.8 TL)

Resident Evil 3 (85.47 TL)

Lords of the Fallen (4.9 TL)

Song of Horror Complete Edition (55.6 TL)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (98.34 TL)

Remothered: Broken Porcelaion (44.5 TL)

NieR: Automata (66.5 TL)

Mortal Kombat 11 (24.6 TL)

Puan Dükkanı’nda da bir takım yenilikler sizleri bekliyor. Öyle ki, iki günde bir ücretsiz olarak alabileceğiniz çıkartmalar ve Kış mevsimine özel yeni eşyalar için bu kısma bir göz atmayı unutmayın deriz.

İndirimlerin dışında Steam Ödülleri 2020 oylamaları da başladı. 3 Ocak 2020 Pazar günü TSİ 20:00 sıralarında bitecek oylamalarda, toplamda on farklı kategori bulunuyor. Eğer katılımda bulunursanız, oyun fark etmeksizin verdiğiniz her bir oya karşılık rastgele bir Koleksiyon Kartı hediyeniz olacak. Daha sonradan, dilerseniz bunları Pazar kısmında satabiliyorsunuz.

Son olarak, Valve bugün Steam için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme ile vitrinlerinizi yükselterek daha fazla yer kazanmanın yanı sıra, Steam profillerine ve tartışma gönderilerine ödüller verebilmek mümkün olacak. Bu bağlamda mevcut ödül sayısı da arttırıldı. Ayrıca sohbetlerinizde, iletilere reaksiyon gösterebileceksiniz.