Steam Kış İndirimleri Başladı! Bu Fırsatları Kaçırmayın

Oyuncuların uzun zamandır merakla beklediği Steam Kış indirimleri başladı. Steam Kış indirimlerinde pek çok oyun indirime girdi. Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, Kış indirimlerini başlattı.

Onlarca sevilen oyunda yüzde 75’e varan indirimler yapan Steam, yeniden bilgisayar oyuncularının cüzdanlarına kast etmeyi başardı. Gelin hep beraber hangi oyunlar ne kadar indirime girdiğine bakalım. Steam Kış indirimleri Dünya genelinde çok popüler olan oyunlar indirimde!

Steam Kış İndiriminde Fiyatı Düşen Oyunlar

Steam Kış indiriminde fiyatı düşen ve çok popüler olan oyunları sizler için bir araya getirdik. İşte Steam Kış indiriminde fiyatı düşen popüler oyunlar:

DayZ önceki fiyat: 99.99 TL indirimli fiyat: 59,99 TL

Grand Theft Auto V önceki fiyat: 169 TL indirimli fiyat: 84,50 TL

RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 önceki fiyat: 399 TL. indirimli fiyat: 131,67 TL

Euro Truck Simulator 2 önceki fiyat: 39.00 TL indirimli fiyat: 9,75 TL

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS önceki fiyat: 87.00 indirimli fiyat: 43,50 TL

DARK SOULS III Deluxe Edition önceki fiyat: 218 TL indirimli fiyat: 54,50 TL

Left 4 Dead 2 önceki fiyat: 18,50 TL indirimli fiyat: 3,70 TL

Fallout 4 önceki fiyat: 133 TL indirimli fiyat: 39.90 TL

Call of Duty: Black Ops II Digital Deluxe Edition önceki fiyat: 115 TL indirimli fiyat: 37.95 TL

Rise of the Tomb Raider önceki fiyat: 89.00 TL indirimli fiyat: 13.35 TL

Sekiro: Shadows Die Twice önceki fiyat: 289.00 TL indirimli fiyat: 187.85 TL

Doom önceki fiyat: 99.00 TL indirimli fiyat: 29.70 TL

Gears 5 önceki fiyat: 92.00 TL indirimli fiyat: 46.00 TL

Steam’deki diğer indirimlere bakmak ve oyunlar satın almak için aşağıda yer alan Steam indir butonuna basarak, Steam uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.