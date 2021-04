Steam'de Koei Tecmo İndirim Kampanyası Başladı

Valve, ara ara önemli yayıncıların oyunlarını kapsayan indirim kampanyaların düzenliyor. Yakın bir zaman önce de Steam'de Koei Tecmo indirim kampanyası başladı. Eğer Japon yayıncının oyunlarını seviyorsanız, dijital mağazaya uğramayı unutmayın.

Valve dijital oyun mağazası Steam, oyunculara birbirinden uygun fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yakın bir zaman önce Koei Tecmo tarafından yayınlanan oyunlar genelinde birkaç gün sürecek yeni bir kampanya başladı. 26 Nisan 2021 tarihinde son bulacak olan kampanya kapsamında, tam sürüm oyunlar ve indirilebilir içerikler dahil % 10 ile % 90 arasında değişen oranda indirimler söz konusu.

Steam’den Koei Tecmo Oyunları için İndirim Kampanyası

Birçok farklı oyunun yer aldığı kampanya sayfasında ilk dikkat çekenlerin arasında Nioh serisi yer alıyor. % 70 indirim ile 23.10 TL’ye satılan Nioh: Complete Edition, bizi Japonya kıyılarına çıkan yalnız bir gezgini yönettiğimiz Samuray çağına götürüyor. Karakterimiz karayı istila eden tehlikeli düşmanlar ve doğaüstü Yokai’ye karşı zorlu bir mücadeleye girerek aradığı şeyi bulmaya çalışacak. % 20 indirimle 199.20 TL’ye satılmakta olan Nioh 2 - The Complete Edition ise 1500’lü yılların sonlarına doğru bir zamanda geçiyor ve Nioh oyununun hem öncesini hem de sonrasını anlatıyor. Tarihe adını yazdırma amacında olan tüccar Tokichiro ile arkadaş olmasından sonra Sengoku dönemindeki macerası başlayan Hide isimli yarı insan yarı doğaüstü yetenekleri olan bir karakteri rolünü üstleniyoruz. Maceraları boyunca ikiliyi ana karakterimizin geçmişi ile bağlantılı olan Kashin Koji isimli gizemli bir varlık da takip ediyor.

Sizlere önerebileceğimiz bir diğer oyun ile Dead or Alive 6 olacak. % 70 oranla 59.70 TL’ye satın alabileceğiniz oyun, 2019 yılının Mart ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Dead or Alive 5 için bir devam niteliği taşıyan altıncı oyun, Ninja and DOATEC ile Donovan tarafından yönetilen M.I.S.T. arasındaki savaşın ve altıncı Dead or Alive turnuvası sırasında yaşananların anlatıldığı iki farklı hikaye sunuyor.

Eğer satın almadan önce denemeyi isterseniz, ücretsiz olarak indirilebilen Dead or Alive 6 - Core Fighters versiyonunun olduğunu söylemeden geçmeyelim. Bass, Diego, Hitomi ve Kasumi olmak üzere dört karakterin oynanabilir olarak sunulmasının yanı sıra hikaye modunun bir parçası, Versus, Arcade, Time Attack, Training ve DOA Quest modları ve çevrimiçi sıralamalı dövüşler, bu ücretsiz versiyonun içeriğinde bulunuyor.

26 Nisan 2021 tarihinde sona erecek olan kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli oyunlar dileriz!