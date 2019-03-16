Steam Kullanıcı Verilerini Kopyalayan Epic Store'a Yanıt Gecikmedi

Geçtiğimiz gün Reddit'te ortaya çıkan bir iddiada Epic Store'un localconfig.vdf adlı bir Steam kullanıcısı veri dosyasını kopyaladığını görmüştük. Bu dosyanın 3. taraf hizmetinde kullanmadıklarını söyleyen Epic Games'e, Valve'dan yanıt geldi.

Epic Games Store'un dosyalarında olduğu ifade edilen localconfig.vdf adlı bir Steam kullanıcısı veri klasörü, şirketten gelen açıklamara göre Steam arkadaşlarınızı içe aktarma dışında başka bir şey yapmıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Epic CEO'su Tim Sweeney, bu dosyayı Fortnite'in ilk günlerinde aceleyle yerleştirdikleri ve düzeltileceğini söyledi.

Epic Store, Steam'den Veri Topluyor

Fakat CEO'nun bu açıklamasını yeterli bulmayan Valve tarafında Doug Lombardi bazı sorular yöneltti. "Epic Store'un Steam'den topladığı kullanıcı bilgileri araştırdığını" iddia eden Lombardi, bu durumdan memnun değil. Konu hakkında Lombardi şu ifadeleri kullandı:

"Steam , sahip olduğunuz oyunların listesi, arkadaş listeniz ve oturum açma jetonları gibi verileri yerel olarak kaydeder. Bu özel bir kullanıcı verisidir, kullanıcının depolamasında saklanır ve başka programlar tarafından kullanılması veya herhangi 3. taraf hizmetine yüklenmesi amaçlanmamıştır."

Her kullanıcının kendine özgü localconfig.vdf dosyası olduğunu söyleyen Lombardi, şu anda Epic Store'u veri toplamakla suçluyor. Yakın zamanda Steam kaynaklı bu dosyanın kaldırılacağını savunan Epic CEO'su ise yalnızca kullanıcıların Steam arkadaşlarını içe aktarma amacında olduklarını savundu.