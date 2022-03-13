Steam Verileri Açıklandı: Kullanıcılar Toplamda 4 Milyon Yıl Oyun Oynadı

Global oyun mağazalarının kendi başlatıcı sistemleri ile oyun oynama imkanı sunan platform Steam, oyun dünyası ile ilgili olarak birçok veri elde edilmesini de sağlıyor. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip olan Steam, 2021 yılına ait verilerini açıkladı.

Steam Kullanıcıları Toplamda 4 Milyon Yıl Oyun Oynadı

Valve tarafından yayınlanan 2021 yılı Steam verilerinde, ilginç istatistikler yer aldı. Verilere gçre; geçtiğimiz yıl Steam kullanıcıları, toplamda 38 milyar saat oyun oynamış. Bu da kullanıcıların 4.3 milyon saate denk geliyor. Bu veriye bakıldığında, Steam kullanıcılarında bir önceki yıla göre yüzde 21 artış yaşandığı görülüyor.

Platformda indirilen veri boyutu ise 33 exabyte seviyesine ulaşmış durumda. Bu da yıl bazında yüzde 30 civarında bir artış demek oluyor. Aynı anda oyun oynayan oyuncu sayısı ise 27.4 milyon ile rekor kırarken günlük aktif oyuncu sayısı 69 milyona, aylık aktif oyuncu sayısı ise 132 milyona yükselmiş. Yıl bazında ise yüzde 27 artış olmuş.