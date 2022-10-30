Steam Kur Güncellemesinden İlk Etkilenen Oyunlar Belli Oldu

Steam, uzun süredir oyun geliştiricilere artık neredeyse unutulmuş bir kur üzerinden fiyat sunmalarını tavsiye ediyordu. Ülkemiz için dolar kurunun yalnızca 2 TL'de tutulduğu dönemler, geçtiğimiz günlerdeki güncellemeyl birlikte geride kaldı. Steam, dolar kurunu 10-11 TL arasına çekti. Bu güncellemeden sonra haliyle birçok oyun için zam beklendi.

Steam'in dolar kurunu güncellemesinin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen AAA oyunların dışında bağımsız oyunlarda da fiyat artışı yaşandı. Bu hafta 50 adet oyun, çok yüksek fiyatlara çekildi.

Steam En Fazla Zamlanan Oyunlar