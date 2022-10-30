Steam Kur Güncellemesinden İlk Etkilenen Oyunlar Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde Steam'in kur güncellemesi yapmasının etkileri Türk oyuncuları ağır bir şekilde vuracak gibi duruyor. İşte detaylar!

Steam Kur Güncellemesinden İlk Etkilenen Oyunlar Belli Oldu
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Steam, uzun süredir oyun geliştiricilere artık neredeyse unutulmuş bir kur üzerinden fiyat sunmalarını tavsiye ediyordu. Ülkemiz için dolar kurunun yalnızca 2 TL'de tutulduğu dönemler, geçtiğimiz günlerdeki güncellemeyl birlikte geride kaldı. Steam, dolar kurunu 10-11 TL arasına çekti. Bu güncellemeden sonra haliyle birçok oyun için zam beklendi.

Steam'in dolar kurunu güncellemesinin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen AAA oyunların dışında bağımsız oyunlarda da fiyat artışı yaşandı. Bu hafta 50 adet oyun, çok yüksek fiyatlara çekildi.

Steam Kur Güncellemesinden İlk Etkilenen Oyunlar Belli Oldu

Steam En Fazla Zamlanan Oyunlar

Oyun Değişim Oranı Eski Fiyat Yeni Fiyat
Tanks Boom Boom %8995 4,20 TL 382,00 TL
Hiragana Katakana Ninja %2471 2,10 TL 54,00 TL
Dark Paradise Nigelopia: Mini Mix %2471  2,10 TL 33,00 TL
Hanoi Puzzles: Solid Match %1471 2,10 TL 33,00 TL
Us Against Aliens %1180 8,20 TL 105,00 TL
The Legend of the War Axe %1180 8,20 TL 105,00 TL
Lonely Knight %967 10,50 TL 112,00 TL
Sailing Stone %947 2,10 TL 21,99 TL
Goldenjar FAll %900 10,50 TL 105,00 TL
Obelixes Tower Defense %831 10,20 TL 95,00 TL

Steam, Türkiye İçin Önerilen Dolar Kurunu Güncelledi!
OYUN

Steam, Türkiye İçin Önerilen Dolar Kurunu Güncelledi!

Steam, önerilen dolar kuru ile ilgili oldukça önemli bir karar aldı. Alınan karar sonucunda kurda güncelle yapıldı.

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