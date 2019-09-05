Dünyanın en popüler dijital oyun platformu olan Steam'in yeni tasarımı hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Uzun zamandır beklenen ve geciken tasarım güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu.

Yeni tasarımda göze çarpan en büyük değişiklik UI tasarımın kullanılmış olması. Görünüşe göre Steam kullanıcıları yeni tasarımı çok sevecek. Steam'in oyun kütüphanesinin tasarımının eski tasarıma göre çok daha iyi olduğunu söylemeden geçmemek lazım.

Yeni kütüphane ile birlikte oyun güncellemelerinize, son oynadığınız oyunlara, arkadaş aktivitesine ve koleksiyonlarınıza hızlıca erişim sağlayabileceksiniz. Yeni kütüphane sayesinde oyunun güncellenip güncellemediğini kolayca görebileceksiniz.

Yeni etkinlikler özelliğiyle birlikte de bu güncellemenin ne zaman olduğunu göreceksiniz. Yeni tasarımda arkadaşlarınızın hangi oyunları oynadığına sağ tarafta bulunan panel üzerinden erişebileceksiniz.

Steam yeni tasarım ile birlikte sahip olduğunuz oyunlarda yaşanan büyük gelişmelere dair bilgi vereceğini açıkladı. Hemen aşağıda bulunan galeriden Steam'in yeni kütüphane tasarımına bakabilirsiniz.

Steam'in Kütüphane Tasarımı Değişiyor

Oyuncuların uzun zamandır beklediği tasarım güncellemesi nihayet yayınlanıyor. Steam Ekibi'nin yaptığı açıklamaya göre, yeni kütüphane tasarımı 17 Eylül'de beta olarak duyurulacak.

Steam Ekibi'nin yaptığı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.