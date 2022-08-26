Steam Mobil Uygulaması Baştan Aşağı Yenilendi

Steam, oyun alışverişi ve oyun oynama için hâlâ son derece popüler bir platform olsa da mobil uygulaması yıllardır yenilenmiş bir görünüme sahip olmadı. Bu, Steam'in kullanıcıların yeni ve sınırlı bir mobil uygulama beta sürümü yayınlamasıyla bugün sona eriyor.

Bugün Steam, kullanıcılara yeni bir kullanıcı arayüzü ile tamamlanmış ve yepyeni bir çerçeve üzerine inşa edilmiş yeni bir uygulamanın geldiğini duyurdu. Yeni uygulama, Steam Deck'te bulunan harika SteamOS ile iyi uyum sağlayan yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

Yeni uygulamayı kullanırken, uygulamayı daha iyi hâle getiren birkaç yeni özellik var. Öncelikle bildirim sistemi elden geçirilmiş durumda. Arkadaş grubunuzda tam olarak neler olup bittiğini bir an bile atlamadan görmek daha kolay. İkinci olarak ise kitaplık görünümü yeni ve geliştirilmiş bir görünüme kavuşmuş. Bununla birlikte artık denemek isteyebileceğiniz benzer oyunları keşfetmenize yardımcı olacak bir haber akışı alacaksınız.

Artık Yepyeni Bir Kimlik Doğrulama Sistemi Var

Uzun zamandır gelmesi beklenen önemli yenilik ise yepyeni bir kimlik doğrulama sistemi. Yeni Steam uygulaması beta sürümünden önce Steam Kimlik Doğrulayıcı, yeni oturum açmak için sınırlı bir süreye sahip olan sıralı kodlara sahipti. Bu, zaman ve sabır pahasına sizi güvende tutan sinir bozucu bir sistem olduğunu çoktan kanıtlamıştı.

Yeni Steam uygulamasının betasının doğrulayıcısı ise oldukça basit. Yeni konumda oturum açmak için bir QR kodunu taramanız yeterli olacak. Bunu yapmak istemiyorsanız Google'ın 2FA sistemi gibi göründüğünde bir onay düğmesine dokunma seçeneğiniz de mevcut.

Peki siz Steam'in yenilenmiş arayüzü ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.