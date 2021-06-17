Bu hafta itibarıyla Steam Next Fest 2021 başladı. Eğer duyurulmasının ardından takibe aldığınız bir oyun veya oyunlar varsa, etkinlik sayfasına bir göz atmayı unutmayın. Alıp almama konusunda nihai kararı vermeniz için etkin bir rol oynayabilir. Etkinlik ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Steam Next Fest 2021, dün TSİ 20:00 sıralarında başlamıştı. Altı gün kadar sürecek ve 22 Haziran 2021 Salı günü itibarıyla sona erecek olan etkinliğin sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Steam Next Fest 2021 Yüzlerce Demo İçeriyor!

Hem büyük bütçeli hem de küçük bütçeli olmak üzere yedi yüzden fazla demo, tüm Steam kullanıcıların erişimine açık olacak. Sayfaya göz attığımızda, aksiyon, macera, strateji, simülasyon, rol yapma oyunu, bulmaca, platform, korku, spor ve yarış ve VR olmak üzere birçok farklı kategorinin bulunduğunu görebiliyoruz.

Ayrıca ‘Yeni Çıkacak Popüler Oyunlar’ ve ‘En Çok İndirilen Demolar’ olmak üzere iki farklı sekme de mevcut. Haliyle çok kısa sürede kaybolmanız kaçınılmaz olabilir. Bizler ise öne çıkan demolardan birkaçını aşağıda sıralayacağız. Ancak tamamını yazmak mümkün olmayacağı için, etkinlik sayfasına uğrayıp da kendiniz incelemeyi unutmayın.

Yaklaşık bir hafta kadar sürecek etkinlik sırasında, geliştirilme aşamasındaki oyunların demolarını deneme fırsatı bulmanın yanı sıra, geliştiriciler tarafından yapılan canlı yayınları izleyebiliyor ve hatta bu canlı yayınlarda geliştiriciler ile doğrudan iletişim kurarak merak ettiğiniz soruları sorabiliyorsunuz.

Death Trash

Grime

Industria

Kaiju

Len's Island

Lost Eidolons

My Time at Sandrock

Naraka: Bladepoint

Out of Line

Power to the People

Rogue Spirit

Sable

The Lost and The Wicked

Unsighted

Warhammer 40.000: Battlesector

White Shadow

WRC 10 FIA World Rally Championship

Steam Oyun Festivali İsim Değiştirerek Steam Next Fest Oldu

Önceden Steam Oyun Festivali adıyla anılan etkinlik, ilk olarak 2019 yılının The Game Awards şovu ile eş zamanlı olarak düzenlenmiş ve dünya genelinde büyük ilgi görmüştü. Sonrasında ise sezonluk düzene döndürülerek, yılda birçok defa karşımıza çıkmıştı.

Geçtiğimiz aylarda duyuru yapan Valve, etkinliğin odağının daha iyi anlatılabilmesi için adının Steam Next Fest olarak değiştirildiğini belirtmişti.