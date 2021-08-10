Valve tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa Steam Next Fest'in oyun satışlarına etkisi büyük oluyor. Detaylar haberimizde

Önceden Steam Oyun Festivali adıyla anılan etkinlik, ilk olarak 2019 yılının The Game Awards şovu ile eş zamanlı olarak düzenlenmiş ve dünya genelinde büyük ilgi görmüştü. Sonrasında ise sezonluk düzene döndürülerek, yılda birçok defa karşımıza çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda bir duyuru yapan Valve, etkinliğin ne amaçla düzenlendiğinin daha iyi anlaşılır olması için adının Steam Next Fest olarak değiştirildiğini belirtmişti.

Birkaç güne yayılan bu etkinlik sırasında oyuncular geliştirilme aşamasındaki oyunların demolarını deneme fırsatı bulurlar iken, geliştiriciler tarafından yapılan canlı yayınları izleyebiliyorlar ve hatta bu canlı yayınlarda geliştiriciler ile doğrudan iletişim kurarak kafalarına takılan sorulara cevapları bizzat kaynağından alabiliyorlar.

Steam Next Fest Oyun Satışlarına Ne Kadar Etki Ediyor?

2020 yılında fiziksel etkinliklerin olmayışı ile geliştirilme aşamasındaki oyunların demolarının aşina olduğumuz şekilde denenmesi mümkün olmamıştı. Ne var ki Valve bu boşluğu Steam Next Fest ile dolduruyor. Bu durumu bazı geliştiriciler de oyunlarını tanıtma fırsatı olarak görüyorlar ve şirketin verisine bakılırsa, bu etkinliklerin geri dönüşü de bir hayli etkili oluyor.

Bu konuda bir örnek veren Valve, geçtiğimiz senenin etkinliği sırasında, etkinlik öncesi ile karşılaştırıldığında kullanıcıların istek listelerine oyun ekleme oranının % 421’lik bir sıçrayışa sahne olduğunu belirtti. Next Fest’in bir ay sonrasında ise bu oranın, etkinlikten yine iki hafta öncesinden % 15 daha fazla bir durumda seyretmiş.

Diğer yandan, kullanıcıların Next Fest sırasında istek listelerine aldıkları oyunları satın almalarında ise % 292 oranında bir artışın yaşanmış olduğu da söyleniyor. Görünüşe göre demo etkinliklerinin geliştiricilere ve yayıncılara sağladığı yarar bir hayli fazla ve gelecekte bu artışın süreceği tahmin ediliyor.

Son olarak, yine bir hafta sürecek olan Steam Next Fest: Ekim 2021 ise 1 - 7 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek ve yine yüzlerce oyunun demosunu deneme fırsatımız olacak.