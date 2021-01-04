Steam Ödülleri 2020 Kazananları Ortaya Çıktı: Hangi Oyunlar Seçildi?

Her sene düzenlenen Steam Ödülleri etkinliğinin bir yenisi, geçtiğimiz ay içerisinde başlamıştı. Toplamda on iki gün süren oylamaların ardından sonuçlar da kısa bir süre önce açıklandı. Büyük bir merakla beklenen Steam Ödülleri 2020 kazananları belli oldu. İşte kazananlar!
Steam Ödülleri ilk olarak 2016 yılında düzenlenmişti. Kullanıcılar tarafından verilen oyların kazananları belirlediği etkinlik, iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. İlk aşamada, Valve bir dizi kategori seçiyor ve kayıtlı kullanıcılara her bir kategori için Steam üzerinde mevcut olan bir oyunu aday göstermelerine olanak tanıyor. İkinci ve son aşamada ise Valve, gösterilen adaylar arasından eleme yaparak, her bir kategori için beş oyunu netleştiriyor ve esas kazananların belirleneceği nihai oylama da başlamış oluyor.
Steam Ödülleri kazananlarını belirleme aşamaları, her daim mağazadaki Sonbahar İndirimi ve Kış İndirimi kampanyaları eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti. Bu sefer de farklı olmadı ve Kış İndirimi 2020 devam ederken Steam Ödüllerinin kazananları da belli oldu.
Steam Ödülleri 2020 Kazananları Hangi Oyunlar Oldu?
Bu yıl da toplamda on farklı kategori vardı. Yılın Oyunu için Red Dead Redemption 2, Hades, DOOM Eternal, Fall Guys: Ultimate Knockout ve Death Stranding oyunları aday gösterilmişti ve kullanıcılar tarafından verilen oyların sonucunda Red Dead Redemption 2, bu kategorideki ödülü almaya hak kazandı. Vahşi Batı temalı oyun, Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun kategorisinin de kazananı oldu. Kazananların tam listesine aşağıdan bakabilirsiniz.
YILIN OYUNU
- Red Dead Redemption 2 (KAZANAN)
- Hades
- DOOM Eternal
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Death Stranding
YILIN VR OYUNU
- Half-Life: Alyx (KAZANAN)
- Phasmophobia
- The Room VR: A Dark Matter
- Thief Simulator VR
- STAR WARS: Squadrons
AŞK İLE DEVAM ETTİRİLEN
- Counter-Strike: Global Offensive (KAZANAN)
- Among Us
- Terraria
- The Witcher 3: Wild Hunt
- No Man's Sky
ARKADAŞLARLA DAHA ZEVKLİ
- Fall Guys: Ultimate Knockout (KAZANAN)
- Sea of Thieves
- Borderlands 3
- Deep Rock Galactic
- Risk of Rain 2
EN YENİLİKÇİ OYNANIŞ
- Death Stranding (KAZANAN)
- Control Ultimate Edition
- Superliminal
- Noita
- Teardown
ZENGİN HİKAYEYE SAHİP ÜSTÜN OYUN
- Red Dead Redemption 2 (KAZANAN)
- Detroit: Become Human
- Mafia: Definitive Edition
- Metro Exodus
- Horizon Zero Dawn Complete Edition
KÖTÜ OLDUĞUNUZ EN İYİ OYUN
- Apex Legends (KAZANAN)
- Crusader Kings III
- Ghostrunner
- FIFA 21
- GTFO
ÜSTÜN GÖRSEL STİL
- Ori and the Will of the Wisps (KAZANAN)
- Battlefield V
- There Is No Game: Jam Edition 2015
- Marvel's Avengers
- Black Mesa
EN İYİ ALBÜM
- DOOM Eternal (KAZANAN)
- Halo: The Master Chief Collection
- Helltaker
- Need for Speed Heat
- Persona 4 Golden
ARKANIZA YASLANIN VE RAHATLAYIN
- The Sims 4 (KAZANAN)
- Microsoft Flight Simulator
- Satisfactory
- Untitled Goose Game
- Factorio
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