Steam Ödülleri 2020 Kazananları Ortaya Çıktı: Hangi Oyunlar Seçildi?

Her sene düzenlenen Steam Ödülleri etkinliğinin bir yenisi, geçtiğimiz ay içerisinde başlamıştı. Toplamda on iki gün süren oylamaların ardından sonuçlar da kısa bir süre önce açıklandı. Büyük bir merakla beklenen Steam Ödülleri 2020 kazananları belli oldu. İşte kazananlar!

Steam Ödülleri ilk olarak 2016 yılında düzenlenmişti. Kullanıcılar tarafından verilen oyların kazananları belirlediği etkinlik, iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. İlk aşamada, Valve bir dizi kategori seçiyor ve kayıtlı kullanıcılara her bir kategori için Steam üzerinde mevcut olan bir oyunu aday göstermelerine olanak tanıyor. İkinci ve son aşamada ise Valve, gösterilen adaylar arasından eleme yaparak, her bir kategori için beş oyunu netleştiriyor ve esas kazananların belirleneceği nihai oylama da başlamış oluyor.

Steam Ödülleri kazananlarını belirleme aşamaları, her daim mağazadaki Sonbahar İndirimi ve Kış İndirimi kampanyaları eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti. Bu sefer de farklı olmadı ve Kış İndirimi 2020 devam ederken Steam Ödüllerinin kazananları da belli oldu.

Steam Ödülleri 2020 Kazananları Hangi Oyunlar Oldu?

Bu yıl da toplamda on farklı kategori vardı. Yılın Oyunu için Red Dead Redemption 2, Hades, DOOM Eternal, Fall Guys: Ultimate Knockout ve Death Stranding oyunları aday gösterilmişti ve kullanıcılar tarafından verilen oyların sonucunda Red Dead Redemption 2, bu kategorideki ödülü almaya hak kazandı. Vahşi Batı temalı oyun, Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun kategorisinin de kazananı oldu. Kazananların tam listesine aşağıdan bakabilirsiniz.

YILIN OYUNU

Red Dead Redemption 2 (KAZANAN)

Hades

DOOM Eternal

Fall Guys: Ultimate Knockout

Death Stranding

YILIN VR OYUNU

Half-Life: Alyx (KAZANAN)

Phasmophobia

The Room VR: A Dark Matter

Thief Simulator VR

STAR WARS: Squadrons

AŞK İLE DEVAM ETTİRİLEN

Counter-Strike: Global Offensive (KAZANAN)

Among Us

Terraria

The Witcher 3: Wild Hunt

No Man's Sky

ARKADAŞLARLA DAHA ZEVKLİ

Fall Guys: Ultimate Knockout (KAZANAN)

Sea of Thieves

Borderlands 3

Deep Rock Galactic

Risk of Rain 2

EN YENİLİKÇİ OYNANIŞ

Death Stranding (KAZANAN)

Control Ultimate Edition

Superliminal

Noita

Teardown

ZENGİN HİKAYEYE SAHİP ÜSTÜN OYUN

Red Dead Redemption 2 (KAZANAN)

Detroit: Become Human

Mafia: Definitive Edition

Metro Exodus

Horizon Zero Dawn Complete Edition

KÖTÜ OLDUĞUNUZ EN İYİ OYUN

Apex Legends (KAZANAN)

Crusader Kings III

Ghostrunner

FIFA 21

GTFO

ÜSTÜN GÖRSEL STİL

Ori and the Will of the Wisps (KAZANAN)

Battlefield V

There Is No Game: Jam Edition 2015

Marvel's Avengers

Black Mesa

EN İYİ ALBÜM

DOOM Eternal (KAZANAN)

Halo: The Master Chief Collection

Helltaker

Need for Speed Heat

Persona 4 Golden

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