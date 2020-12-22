Steam Ödülleri 2020 Oylamaları Bugün Başlıyor: Oyunuzu Kullanın!

Her sene düzenlenen Steam Ödülleri oylaması, bu sene de geri dönüş yapacak. Hatırlayacağınız üzere paylaştığımız bir önceki haberimizde, bazı kategorilerdeki adayların netleştiğini sizlere aktarmıştık. Yakın bir zaman önce de tüm adayların belli olması ile Steam Ödülleri 2020 oylamaları da bugün itibarıyla başlayacak. Detaylar haberimizde.

Steam Ödülleri 2020 Oylamaları Başlıyor!

Bildiğiniz gibi Steam Ödülleri adayları ve kazananları, kullanıcıların oylarıyla belirleniyor. Bu sene de bir farklılık olmayacak. Bugün TSİ 21:00 sıralarında başlayacak olan oylama, 3 Ocak 2021 Pazar günü TSİ 20:00 sıralarında sona erecek. Yılın Oyunu, Yılın VR Oyunu, En Yenilikçi Oynanış, Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun ve Üstün Görsel Stil dahil toplamda on farklı kategori var ve oyunuzu buradan kullanabiliyorsunuz.

Oylamada yer alan kategorilerin ve bu kategorilerde aday gösterilenlerin tamamı için aşağıya bakabilirsiniz.

Yılın Oyunu

Red Dead Redemption 2

Hades

DOOM Eternal

Fall Guys: Ultimate Knockout

Death Stranding

Yılın VR Oyunu

Half-Life: Alyx

Phasmophobia

The Room VR: A Dark Matter

Thief Simulator VR

Star Wars: Squadrons

Aşk ile Devam Ettirilen

Counter-Strike: Global Offensive

Among Us

Terraria

The Witcher 3: Wild Hunt

No Man's Sky

Arkadaşlarla Daha Zevkli

Fall Guys: Ultimate Knockout

Sea of Thieves

Borderlands 3

Deep Rock Galactic

Risk of Rain 2

En Yenilikçi Oynanış

Death Stranding

Control Ultimate Edition

Superliminal

Noita

Teardown

Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun

Red Dead Redemption 2

Detroit: Become Human

Mafia: Definitive Edition

Metro Exodus

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

Apex Legends

Crusader Kings III

Ghostrunner

EA SPORTS FIFA 21

GTFO

Üstün Görsel Stil

Ori and the Will of the Wisps

Battlefield V

There Is No Game: Jam Edition 2015

Marvel's Avengers

Black Mesa

En İyi Albüm

DOOM Eternal

Halo: The Master Chief Collection

Helltaker

Need for Speed Heat

Persona 4 Golden

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