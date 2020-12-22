Steam Ödülleri 2020 Oylamaları Bugün Başlıyor: Oyunuzu Kullanın!

Her sene düzenlenen Steam Ödülleri oylaması, bu sene de geri dönüş yapacak. Hatırlayacağınız üzere paylaştığımız bir önceki haberimizde, bazı kategorilerdeki adayların netleştiğini sizlere aktarmıştık. Yakın bir zaman önce de tüm adayların belli olması ile Steam Ödülleri 2020 oylamaları da bugün itibarıyla başlayacak. Detaylar haberimizde.
Steam Ödülleri 2020 Oylamaları Başlıyor!
Bildiğiniz gibi Steam Ödülleri adayları ve kazananları, kullanıcıların oylarıyla belirleniyor. Bu sene de bir farklılık olmayacak. Bugün TSİ 21:00 sıralarında başlayacak olan oylama, 3 Ocak 2021 Pazar günü TSİ 20:00 sıralarında sona erecek. Yılın Oyunu, Yılın VR Oyunu, En Yenilikçi Oynanış, Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun ve Üstün Görsel Stil dahil toplamda on farklı kategori var ve oyunuzu buradan kullanabiliyorsunuz.
Oylamada yer alan kategorilerin ve bu kategorilerde aday gösterilenlerin tamamı için aşağıya bakabilirsiniz.
Yılın Oyunu
- Red Dead Redemption 2
- Hades
- DOOM Eternal
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Death Stranding
Yılın VR Oyunu
- Half-Life: Alyx
- Phasmophobia
- The Room VR: A Dark Matter
- Thief Simulator VR
- Star Wars: Squadrons
Aşk ile Devam Ettirilen
- Counter-Strike: Global Offensive
- Among Us
- Terraria
- The Witcher 3: Wild Hunt
- No Man's Sky
Arkadaşlarla Daha Zevkli
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Sea of Thieves
- Borderlands 3
- Deep Rock Galactic
- Risk of Rain 2
En Yenilikçi Oynanış
- Death Stranding
- Control Ultimate Edition
- Superliminal
- Noita
- Teardown
Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun
- Red Dead Redemption 2
- Detroit: Become Human
- Mafia: Definitive Edition
- Metro Exodus
- Horizon Zero Dawn Complete Edition
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
- Apex Legends
- Crusader Kings III
- Ghostrunner
- EA SPORTS FIFA 21
- GTFO
Üstün Görsel Stil
- Ori and the Will of the Wisps
- Battlefield V
- There Is No Game: Jam Edition 2015
- Marvel's Avengers
- Black Mesa
En İyi Albüm
- DOOM Eternal
- Halo: The Master Chief Collection
- Helltaker
- Need for Speed Heat
- Persona 4 Golden
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın
- The Sims 4
- Microsoft Flight Simulator
- Satisfactory
- Untitled Goose Game
- Factorio
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