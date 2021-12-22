Steam Ödülleri 2021 Adayları Açıklandı: Oy Kullanabilirsiniz
Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Steam Ödülleri 2021 adayları duyuruldu. Belirtilen tarihe kadar Steam üzerinden oy kullanabilirsiniz.
Steam Ödülleri 2021 adayları belli oldu. Peki, popüler dijital oyun mağazası Steam üzerinden düzenlenen ödül töreni için hangi video oyunları aday gösterildi? Çeşitli kategoriler için aday gösterilen yapımlara dair ayrıntılar haberimizde.
Steam Ödülleri 2021 Adayları Duyuruldu
Yılın bitmesine sayılı günler kala dijital oyun mağazasında oldukça önemli bir ödül töreni düzenleniyor. Steam Awards 2021 olarak isimlendirilen ödül töreni için Yılın Oyunu, Yılın Vr Oyunu, Aşk ile Devam Ettirilen, En İyi Oyun Müziği dahil olmak üzere çeşitli kategoriler belirlendi.
Türkiye'de En Çok Kazanan Oyunlar Açıklandı (2021)
Oyunfor tarafından paylaşılan listeyle birlikte 2021 yılında Türkiye'de en çok kazanan oyunlar belli oldu. Peki, bu yıl en çok hasılat elde eden oyunlar neler? Paylaşılan listeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Yılın en iyi yapımlarını seçmek için 22 Aralık TSİ 21.00 ve 3 Ocak TSİ 20.00 tarihleri arasında oy kullanabilirsiniz. Steam Ödülleri'nde yer alan çeşitli kategorilere aday olan video oyunlarının listesi şu şekilde:
Yılın Oyunu
- Valheim
- New World
- Cyberpunk
- Resident Evil Village
- Forza Horizon 5
Yılın VR Oyunu
- Sniper Elite VR
- Cooking Simulator VR
- Medal of Honor: Above and Beyond
- I Expect You To Die 2
- Blair Witch VR
Aşk ile Devam Etirilen
- Dota 2
- Terraria
- Rust
- No Man's Sky
- Apex Legends
Arkadaşlarla Daha Zevkli
- Valheim
- Back 4 Blood
- Halo Infinite
- It Takes Two
- Crab Game
Üstün Görsel Stil
- Psychonauts 2
- Subnautice: Below Zero
- Little Nightmares II
- Bright Memory: Infinite
- Forza Horizon 5
En Yenilikçi Oynanış
- Inscryption
- Twelve Minutes
- Moncage
- Dethloop
- Loop Hero
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
- World War Z: Aftermath
- Naraka: Bladepoint
- Nioh 2 - The Complete Edition
- Age of Empires IV
- Battlefield 2042
En İyi Oyun Müziği
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- NieR Replicant ver.1.22474487139...
- Persona 5 Strikers
- Guilty Gear -Strive-
- Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun
- Life is Strange: True Colors
- Cyberpunk 2077
- Resident Evil Village
- Days Gone
- Mass Effect Legendary Edition
Arkadanıza Yaslanın ve Rahatlayın
- Unpacking
- Potion Craft: Alchemist Simulator
- Farming Simulator 22
- Townscaper
- Dorfromatik
Steam Ödülleri 2021 adayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR