Steam Ödülleri 2021 Adayları Açıklandı: Oy Kullanabilirsiniz

Steam Ödülleri 2021 adayları belli oldu. Peki, popüler dijital oyun mağazası Steam üzerinden düzenlenen ödül töreni için hangi video oyunları aday gösterildi? Çeşitli kategoriler için aday gösterilen yapımlara dair ayrıntılar haberimizde.

Steam Ödülleri 2021 Adayları Duyuruldu

Yılın bitmesine sayılı günler kala dijital oyun mağazasında oldukça önemli bir ödül töreni düzenleniyor. Steam Awards 2021 olarak isimlendirilen ödül töreni için Yılın Oyunu, Yılın Vr Oyunu, Aşk ile Devam Ettirilen, En İyi Oyun Müziği dahil olmak üzere çeşitli kategoriler belirlendi.

Yılın en iyi yapımlarını seçmek için 22 Aralık TSİ 21.00 ve 3 Ocak TSİ 20.00 tarihleri arasında oy kullanabilirsiniz. Steam Ödülleri'nde yer alan çeşitli kategorilere aday olan video oyunlarının listesi şu şekilde:

Yılın Oyunu

Valheim

New World

Cyberpunk

Resident Evil Village

Forza Horizon 5

Yılın VR Oyunu

Sniper Elite VR

Cooking Simulator VR

Medal of Honor: Above and Beyond

I Expect You To Die 2

Blair Witch VR

Aşk ile Devam Etirilen

Dota 2

Terraria

Rust

No Man's Sky

Apex Legends

Arkadaşlarla Daha Zevkli

Valheim

Back 4 Blood

Halo Infinite

It Takes Two

Crab Game

Üstün Görsel Stil

Psychonauts 2

Subnautice: Below Zero

Little Nightmares II

Bright Memory: Infinite

Forza Horizon 5

En Yenilikçi Oynanış

Inscryption

Twelve Minutes

Moncage

Dethloop

Loop Hero

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

World War Z: Aftermath

Naraka: Bladepoint

Nioh 2 - The Complete Edition

Age of Empires IV

Battlefield 2042

En İyi Oyun Müziği

Marvel's Guardians of the Galaxy

NieR Replicant ver.1.22474487139...

Persona 5 Strikers

Guilty Gear -Strive-

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun

Life is Strange: True Colors

Cyberpunk 2077

Resident Evil Village

Days Gone

Mass Effect Legendary Edition

Arkadanıza Yaslanın ve Rahatlayın

Unpacking

Potion Craft: Alchemist Simulator

Farming Simulator 22

Townscaper

Dorfromatik

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