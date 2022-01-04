Steam Ödülleri 2021 Kazananları Açıklandı

Steam Ödülleri 2021 kazananları belli oldu. Peki, popüler dijital oyun mağazası Steam üzerinden düzenlenen etkinlikte hangi video oyunları ödüle layık görüldü? 10 farklı kategorinin yer aldığı etkinliğe dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Steam Ödülleri 2021 Kazananları Listesi

Yılın Oyunu: Resident Evil Village

Yılın VR Oyunu: Cooking Simulator VR

Aşk ile Devam Ettirilen: Terraria

Arkadaşlarla Daha Zevkli: It Takes Two

Üstün Görsel Stil: Forza Horizon 5

En Yenilikçi Oynanış: Deathloop

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun: Nioh 2 - The Complete Edition

En İyi Oyun Müziği: Marvel's Guardians of the Galaxy

Zengin Hikâyeye Sahip Üstün Oyun: Cyberpunk 2077

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın: Farming Simulator 22

Video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Valve, geçtiğimiz haftalarda Steam isimli popüler dijital oyun mağazası üzerinden Steam Ödülleri 2021 isimli bir etkinlik düzenlemişti. Toplamda on farklı kategorinin yer aldığı Steam Ödülleri'ni hangi yapımların kazandığı açıklandı.

Yılın Oyunu kategorisinde Valheim, New World, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village ve Forza Horizon 5 isimli yapımlar yer alıyordu. Capcom tarafından RE Engine isimli oyun motoru ile geliştirilen Resident Evil Village, Yılın Oyunu seçilerek oldukça büyük bir başarının altına imza attı.

Yılın VR Oyunu ödülünün sahibi Cooking simulator VR oldu. GameBoom VR tarafından geliştriilen ve 29 Temmuz 2021 tarihinde piyasaya sürülen video oyununda amaç yemek yapmaya çalışmak fakat bu pek de kolay olmuyor. Oyunda çok sayıda tarif de yer alıyor.

Aşk ile Devam Ettirilen isimli kategoride 16 Mayıs 2011 tarihinde çıkışını gerçekleştiren ve günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren Terraria, ödülün sahibi oldu. Kategoride Dota 2, Rust, No Man's Sky ve Apex Legends bulunuyordu.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği It Takes Two, Arkadaşlarla Daha Zevkli ödülüne layık görüldü. Oyuncuların eğlenceli vakit geçirmesine olanak tanıyan video oyunu, 26 Mart 2021 tarihinde piyasaya sürüldü.

Tüm dünyada çok popüler olan açık dünya temalı yarış oyunu Forza Horizon 5, Üstün Görsel Stil ödülünün sahibi olmayı başardı. En Yenilikçi Oynanış ödülüne ise Deathloop layık görüldü.

Steam Ödülleri 2021 kazananları hakkında ne düşünüyorsunuz? Paylaşılan liste ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.