Steam Oyun Festivali 500'den Fazla Oyunla Geliyor

Steam Oyun Festivali 3 Şubat itibarıyla başlayacak ve yüzlerce oyunun demosuna erişme hakkına sahip olacaksınız. Önümüzdeki hafta başlayacak Steam Oyun Festivali'nde kaçırmamanız gereken oyunları sizler için derledik.

Valve, önümüzdeki Şubat ayında yeni bir Steam Oyun Festivali ile yeni oyun yılına başlıyor. Sınırlı bir süre için Steam mağazasına yüzlerce oyun demosu getiren etkinlik, bağımsız yapımcıların daha fazla ön plana çıkmasına olanak tanıyacak.

Steam, Koronavirüs salgınıyla birlikte Oyun Geliştiricileri Konferansı gibi oyun içi endüstri etkinliklerinin iptal edilmesinin ardından sanal festivallere ev sahipliği yapmaya başladı. Bu festivaller, bağımsız oyun geliştiricilerinin yapımlarını oyuncularla buluşturmaları için bir hayli önem taşıyor.

Bir sonraki Steam Şubat Oyun Festivali 3 Şubat'ta başlayacak ve 500'den fazla oyunun oynanabilir demolarına erişim sağlayacak. 3 Şubat ile 9 Şubat arasında devam edecek olan festival kapsamında oyun demolarını oynayabilir, indirimlerden yararlanabilir veya geliştirici konferanslarına katılabilirsiniz.

