Steam Oyun Festivali 500'den Fazla Oyunla Geliyor

Steam Oyun Festivali 3 Şubat itibarıyla başlayacak ve yüzlerce oyunun demosuna erişme hakkına sahip olacaksınız. Önümüzdeki hafta başlayacak Steam Oyun Festivali'nde kaçırmamanız gereken oyunları sizler için derledik.

Valve, önümüzdeki Şubat ayında yeni bir Steam Oyun Festivali ile yeni oyun yılına başlıyor. Sınırlı bir süre için Steam mağazasına yüzlerce oyun demosu getiren etkinlik, bağımsız yapımcıların daha fazla ön plana çıkmasına olanak tanıyacak.

Steam, Koronavirüs salgınıyla birlikte Oyun Geliştiricileri Konferansı gibi oyun içi endüstri etkinliklerinin iptal edilmesinin ardından sanal festivallere ev sahipliği yapmaya başladı. Bu festivaller, bağımsız oyun geliştiricilerinin yapımlarını oyuncularla buluşturmaları için bir hayli önem taşıyor.

Bir sonraki Steam Şubat Oyun Festivali 3 Şubat'ta başlayacak ve 500'den fazla oyunun oynanabilir demolarına erişim sağlayacak. 3 Şubat ile 9 Şubat arasında devam edecek olan festival kapsamında oyun demolarını oynayabilir, indirimlerden yararlanabilir veya geliştirici konferanslarına katılabilirsiniz.

Sign up to get a reminder when the Steam Game Festival begins so you don't miss out! #steamgamefestival ⏰https://t.co/WQaae9OYN7 — Steam (@Steam) January 28, 2021

Steam Oyun Festivali'nde denemeniz gereken oyunlar

Valve, sergilenecek oyunlardan bazıları -özellikle de birtakım aksiyon ve strateji oyunu- için bir inceleme de yayınladı. Deneyebileceğiniz aksiyon projeleri arasında, Almighty: Kill Your Gods isimli yapım dikkat çekiyor. Adanızı kendi başınıza veya arkadaşlarınızla devasa canavarlardan korumanızı sağlayan oyun Runwild Entertainment tarafından geliştirilmiş.

Deneyebileceğiniz strateji oyunları arasında Rose City Games'in disketlerden (floppy disk) çağrılan şövalyeleri içeren Floppy Knights yer alıyor. Ayrıca şehir kurma oyunu olarak Timberborn'u ve aksiyon RPG unsurlarına sahip The Riftbreaker'ı boş geçmemenizi tavsiye ediyoruz. Dream Engines: Nomad Cities ise uçan şehirlerle bir hayatta kalma oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Paper Cult'tan Bloodroots ve Slipgate Ironworks'ün Graven yapımları da festival boyunca ilgi çeken yapımlardan olacak gibi gözüküyor. Ayrıca Zenovia'nın kıyamet sonrasını elen 16 bitlik bir platform oyunu Steel Assault ve Vaki Games'in çok oyunculu kule savunma oyunu Kingshunt test edilebilecek oyunlardan bazıları.

Steam Şubat Oyun Festivali altı gün sürecek ve ayrıca oyunculara geliştiricilerle sohbet etme ve canlı yayınlanan panelleri izleme şansı verecek. Festival başladığında bir hatırlatma almak için etkinliğin resmi sayfasına kaydolabilirsiniz.