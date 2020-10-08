Yüzlerce Demonun Sunulduğu Steam Oyun Festivali: Sonbahar 2020 Başladı

Eğer çıkışından önce denemeyi istediğiniz bir oyun veya oyunlar varsa veya yeni bir şeyler denemek istiyorsanız, bu hafta sizin haftanız olabilir. Sabırsızlıkla beklenen Steam Oyun Festivali: Sonbahar 2020 başladı. Detaylar ise haberimizde.

Bildiğiniz gibi Steam Oyun Festivali ilk olarak 2019 yılında The Game Awards ile eş zamanlı olarak düzenlenmişti. Geliştirilme aşamasında olan birçok oyunun demosu, kırk sekiz saatlik süre boyunca kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Bunu Mart ayında kırktan fazla demo ile Steam Oyun Festivali: İlkbahar 2020 ve Haziran ayında da dokuz yüzden fazla demo ile Steam Oyun Festivali: Yaz 2020 takip etmişti. Muhtemelen artık bir gelenek haline gelmiş olan bu festivaller, Steam Oyun Festivali: Sonbahar 2020 ile devam ediyor.

Steam Oyun Festivali: Sonbahar 2020 Yüzlerce Demo Sunuyor

Dün yani 7 Ekim 2020 tarihinde başlamış olan yeni festival, 13 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. Bu altı günlük süre boyunca, halen geliştirilme aşamasında olan oyunlardan seçilmiş olanları demolarını oynayarak önceden deneme fırsatınız olacak. Bunların dışında canlı olarak bizzat geliştiriciler tarafından gerçekleştirilen oynanış gösterimlerini, geliştiriciler ile yapılan röportajlar ve canlı soru-cevap seanslarını da izleme fırsatınız olacak.

Buradan ulaşabileceğiniz sayfada, yüz yirmi kadar seçeneğin bulunduğu Öne Çıkan Demolar haricinde Şu Anda Popüler, En Çok İstenen, En Çok İndirilen ve Şimdi Oynananlar olmak üzere farklı farklı kategoriler de bulunuyor. Haliyle tüm oyunları görebilmek için bütün bu kategorilere bakmanız gerekiyor.

Steam Oyun Festivali: Sonbahar 2020 kapsamında sunulan demolar arasında dikkatinizi çekebileceğini düşündüklerimiz ise şöyle sıralanıyorlar: