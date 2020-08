Valve Tarafından Steam Oyun Festivali: Sonbahar 2020 Düzenlenecek

Oyuncuların büyük ilgi gösterdiği Steam Oyun Festivali geri dönecek. Geoff Keighley tarafndan verilen bilgiye göre Sonbahar mevsiminde, Steam Oyun Festivali: Sonbahar 2020 düzenlenecek.

Sezonluk olarak düzenlenen Steam Oyun Festivali, ilk olarak The Game Awards 2019 ile hayata geçirilmişti ve oyuncular, geliştirilme aşamasında olan seçili on üç oyunu iki gün süreyle deneme fırsatı bulmuşlardı. Bu festivali, Mart ayında kırk oyunu kapsayan beş günlük Steam Oyun Festivali: İlkbahar 2020 ve Haziran ayında da bir hafta süreyle dokuz yüzden fazla oyunu deneyebildiğimiz Steam Oyun Festivali: Yaz 2020 takip etmişti.

Şimdi ise sırada bir yenisi var. Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Geoff Keighley, Valve tarafından Steam Oyun Festivali: Sonbahar 2020 planlarının yapıldığını duyurdu.

Valve is planning another Steam Game Festival: Autumn Edition this Fall, running October 7 - 13. Another chance to play free previews of upcoming games.