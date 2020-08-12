Valve Tarafından Steam Oyun Festivali: Sonbahar 2020 Düzenlenecek

Oyuncuların büyük ilgi gösterdiği Steam Oyun Festivali geri dönecek. Geoff Keighley tarafndan verilen bilgiye göre Sonbahar mevsiminde, Steam Oyun Festivali: Sonbahar 2020 düzenlenecek.

Sezonluk olarak düzenlenen Steam Oyun Festivali, ilk olarak The Game Awards 2019 ile hayata geçirilmişti ve oyuncular, geliştirilme aşamasında olan seçili on üç oyunu iki gün süreyle deneme fırsatı bulmuşlardı. Bu festivali, Mart ayında kırk oyunu kapsayan beş günlük Steam Oyun Festivali: İlkbahar 2020 ve Haziran ayında da bir hafta süreyle dokuz yüzden fazla oyunu deneyebildiğimiz Steam Oyun Festivali: Yaz 2020 takip etmişti.

Steam Oyun Festivali: Sonbahar 2020 Tarihi Belli Oldu

Şimdi ise sırada bir yenisi var. Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Geoff Keighley, Valve tarafından Steam Oyun Festivali: Sonbahar 2020 planlarının yapıldığını duyurdu.

Valve is planning another Steam Game Festival: Autumn Edition this Fall, running October 7 - 13. Another chance to play free previews of upcoming games. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 11, 2020

Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda 7 - 13 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verilmiş.

Şimdilik bir detay verilmemiş değil. Yani hangi oyunları festivale dahil edileceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor ama oyuncular olarak yine kıyamet kadar oyunu deneme fırsatı bulacağımızdan şüphemiz yok. Hele ki belirlenen tarihlerin tam da oyun fırtınasının yaşanacağı döneme denk geleceğini göz önünde bulunduracak olursak, bu defa hem birbirinden kaliteli oyunları hem de bu oyunların nihai sürümlerine yakın olan sürümlerini deneme fırsatımız olacakmış gibi görünüyor.

Peki siz bu yeni festivalde hangi oyunları denemek istiyorsunuz? Denemeyi istediğiniz oyunların isimlerini yorum bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın!