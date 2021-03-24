Steam Oyun Festivali İsim Değişikliği ile Steam Next Fest Oldu

Steam Oyun Festivali isim değiştirdi. Valve tarafından yapılan duyuru ile bundan böyle Steam Next Fest olarak anılacak. Peki bu isim değişikliği neden yapıldı? İşte o neden!

Oyuncular olarak yıl içerisinde sabırsızlıkla beklediğimiz birçok dönem oluyor. Sezonluk indirim kampanyaları, önceden yapılan duyuru bağlamında belirli bir süreliğine belirli bir oyunu ücretsiz olarak oynamayabilmek ve tabii ki sezonluk Steam Oyun Festivali etkinlikleri. Son dönemde Steam Oyun Festivali etkinlikleri en az indirim kampanyaları ile eş değer öneme bindiği için, haliyle sıradakinin ne zaman düzenleneceğini bir hayli merak eder olmuştuk.

Steam Oyun Festivali ilk olarak 2019 yılının The Game Awards şovu ile eş zamanlı olarak düzenlenmiş ve dünya genelinde büyük ilgi görmüştü. Sonrasında ise sezonluk düzene döndürülerek, yılda birçok defa karşımıza çıkmıştı. Birkaç güne yayılan bu etkinlik sırasında oyuncular geliştirilme aşamasındaki oyunların demolarını deneme fırsatı bulurlar iken, geliştiriciler tarafından yapılan canlı yayınları izleyebiliyorlar ve hatta bu zanlı yayınlarda geliştiriciler ile doğrudan iletişim kurarak merak ettiklerini sorabiliyorlar.

Steam Oyun Festivali, Steam Next Fest Oldu

Daha önceden yapılan duyuru ile sıradaki Steam Oyun Festivali: Yaz 2020, normalinde E3 fuarlarının düzenlendiği haftaya denk gelecek. 16 Haziran 2021 Çarşamba günü TSİ 20:00 sıralarında başlayacak ve 22 Haziran 2021 Salı günü TSİ 20:00 sıralarında son bulacak. Şu an için hangi oyunların demolarını içereceği sorusu yanıtsız bırakılmış olsa da, deyim yerindeyse kıyamet kadarının içinde yüzeceğimize şüphe yok. Bunun öncesinde ise Valve ilginç bir açıklama yaparak Steam Oyun Festivali adını değiştirdiğini duyurdu. Yakın bir zaman önce yapılan açıklama ile etkinliğin yeni ismi Steam Next Fest olacak.

Görünüşe göre uzun zamandır aşina olunan şeylerin isimlerinin olası bir karışıklığa yol açmaması için değiştirilmesi bir gelenek haline gelmeye başlayacak. Çünkü, yakın bir zaman önce de Microsoft bu nedenle yirmi yıllık Xbox Live adını Xbox Network olarak değiştirmişti. Valve tarafından yayınlanan bildiri ile gerçekleştirilen isim değişikliğinin nedeni, “Steam Oyun Festivali’ni odağına daha doğrudan anlatabilmesi için yeniden isimlendirdik.” diye belirtti ve devam etti: “Yüzlerce oyun demosunu oynayın, geliştirici canlı yayınlarını izleyin ve yakın bir zamanda Steam’e gelecek geliştirilme aşamasındaki oyunlar hakkında ekipler ile sohbet edin.”

Peki siz bu isim değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Valve böylesi bir değişikliği yapmakla iyi etti mi, yoksa eski haliyle kalsa daha mı iyi olurdu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.