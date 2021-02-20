Geleneksel Steam Oyun Festivali etkinlikleri, yenileri ile karşımıza çıkmaya devam edecek. Son gerçekleştirilenin üzerinden fazla bir zaman geçmemişti ki, Valve tarafından yapılan açıklama ile Steam Oyun Festivali: Yaz 2021 tarihi duyuruldu. Detaylar haberimizde.

2019 yılının The Game Awards şovu ile gelenek haline gelen Steam Oyun Festivali etkinliklerinin, biz oyuncular için oldukça ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Hem dikkatimizi çekip de istek listemize aldığımız oyunlar hakkında, hem de festivalde yer verilene kadar fark etmediğimiz bazı oyunları önceden deneme fırsatımız oluyor. Haliyle alıp almama konusunda da tam bir fikir edinebiliyoruz.

Bir önceki Steam Oyun Festivali Şubat ayının ilk haftası içinde düzenlenmişti. Beş yüzden fazla oyun demosuna ev sahipliği yapılan etkinlikte, her zaman olduğu gibi gerçekleştirilen oynanış gösterimi canlı yayınlar sayesinde geliştiriciler ile iletişim kurabilmek de mümkün olmuştu. Sıradaki festival ise bunların bir yenisi olacak.

Steam Oyun Festivali: Yaz 2021 Tarihi Ne Zaman?

Steamworks üzerinden yapılan duyuru ve paylaşılan detaylar ışığında sıradaki Steam Oyun Festivali: Yaz 2021, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü TSİ 20:00 sıralarında başlayacak ve 22 Haziran 2021 Salı günü TSİ 20:00 sıralarında son bulacak. Kullanıcıların beğenisine sunulacak olan oynanabilir demo sayısı belirlenmiş değil. Ancak sayının hatırı sayılır seviyede olacağına dair hiçbir şüphemiz yok. Belirtilene göre, önceki festivallerde karşımıza çıkmamış olan demoların yayınlanacağı söylenenler arasında yer alıyor.

Geliştiricilere yönelik olarak yapılan açıklamada, katılıma uygun olabilmesi için, geliştirilmekte olan oyunun önümüzdeki yılın Ocak ayından önce Steam üzerinde satışa sunulacak olması ve son iki festivalde yer almamış olması gerekiyor. Dahası ise sorumlu bir ekip de her bir mağaza sayfasına bakacak ve festival sırasında öne çıkartılacak olan oyunları ekran görüntülerine, fragmanlara ve açıklama kısımlarına bakarak belirleyecek.

Peki siz Steam Oyun Festivali etkinlikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sıradaki etkinlikte hangi oyunun veya oyunların demolarını görmeyi istiyorsunuz? Düşüncelerinizi ve beklentilerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.