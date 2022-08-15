Steam, Oyuncuları Sevindirecek Önemli Bir Özellik Getirdi

Steam, biraz daha anlaşılır hâle getirmek için ücretsiz PC oyunları ve DLC'lerini alma sürecini değiştirdi ve bu, kullanıcıların uzun zamandır beklediği yaşam kalitesi değişikliklerinden biri. Öyle ki bunca yıl bunun için neden beklendiği bile anlaşılmayan türden bir değişiklik.

Düzenli bir Steam kullanıcısıysanız, bir oyun Steam'de ücretsizse ve onu kütüphanenize eklemek istiyorsanız, kurulum sürecini ateşleyen 'Oyna' seçeneğini seçmekten başka ihtimalinizin olmadığını biliyor olmalısınız. Daha sonra Steam arka planda kurulum için gerekli ayarları yapıp, ekranınıza yükleme penceresini getiriyor ve tek yapmak istediğiniz o oyunu kütüphanenize eklemek olduğundan bu pencereyi kapatıyordunuz.

Steam'e 'Kütüphaneyi Ekle' Seçeneği Geldi

Bu duruma çözüm getirmek için yıllarca beklese de Valve nihayet ürünü oyun kitaplığınıza eklemek için tıklayabileceğiniz bir 'Kütüphaneye Ekle' seçeneğini tanıttı ve bu seçenek sayesinde artık yalnızca kütüphanenize eklemek istediğiniz oyunları, hiçbir yükleme penceresiyle uğraşmadan kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

Bu durum ücretsiz DLC'ler için çok daha zahmet vericiydi. Herhangi bir ücretsiz DLC'yi yalnızca kütüphanenize eklemek amacıyla 'Oyna' seçeneğine bastığınızda oyun eğer sisteminizde kuruluysa doğrudan açılıyordu. Artık yeni 'Kütüphaneye Ekle' seçeneğiyle bu sorun da çözülmüş oldu.

Bu ne kadar küçük ve getirilmesi kolay bir özellik gibi gözükse de hem oldukça büyük ve önemli bir özellik, hem de neden bu kadar süre gelmediği sorulacak türden bir özellik. Neyse ki bu soruların cevabını aramamıza gerek yok ve artık hiçbir zahmete girmeden ücretsiz içerikleri kütüphaneye doğrudan ekleyebiliyoruz.