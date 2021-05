Steam 31 TL’lik Oyunu Ücretsiz Yaptı: Hemen İndirin!

Steam 31 TL’lik oyunu ücretsiz yaptı. Bunun için sınırlı bir zamanınız olduğundan dolayı, vakit geçirmeden kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Little Nightmares sizi bekliyor.

Gabe amcamız bizi Steam ile bu aralar epey mutlu ediyor. Yakın bir zaman önce sizlerle paylaştığımız haberimizde de aktardığımız gibi Company of Heroes 2 ve bağımsız genişletme paketi Ardennes Assault, 30 Mayıs 2021 Pazar günü TSİ 20:00 sıralarında sona erecek olan fırsat bağlamında ücretsiz olarak indirilebiliyor. Şimdi buna bir de Little Nightmares eklendi.

Tarsier Studios tarafından geliştirilmiş olan Little Nightmares, 2017 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Atmosfer, grafik ve ses yönüyle övülmesi ile eleştirmenlerden oldukça yüksek notlar almış olan oyun, daha sonradan Stadia ve Switch için de uyarlanmıştı.

Steam 31 TL’lik Oyunu Ücretsiz Dağıtıyor!

Little Nightmares aslında daha önceden Bandai Namco Entertainment sitesi üzerinden de ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Eğer o fırsatı kaçırmışsanız, karşınızda bir yenisi duruyor. Ancak acele etmelisiniz. Çünkü, bu fırsat 30 Mayıs 2021 Pazar günü TSİ 20:00 sıralarında sona erecek. Öncesinde oyunu kütüphanenize eklerseniz, kalıcı olarak sizin olacak.

Little Nightmares Konusu

Bizi çocukluk korkularımız ile karşı karşıya getiren ve Little Nightmares 2’nin akabinde geçen oyun, aşina olduğumuzdan farklı bir dünyaya doğru götürüyordu. The Maw adı verilen bu dünya, çürümüş ruhların bir sonraki yemeklerini beklediği bir ara durak olarak düşünülebilir. Bu dünyada kapana kısılmış olan Six adlı minik ve garip bir kahramanın yerine geçiyor ve kaçabilmek için de kendi korkularımızla yüzleşiyoruz. Düşmanlarımız ile köşe kapmaca oynadığımız senaryo boyunca keşfedilmesi gereken birçok farklı gizem ve ölümcül tehlikeler de bizleri bekliyor haliyle. Kısa olmasına rağmen yine de eğlenceli anlar yaşatacak olan bu oyuna ücretsiz sahip olmak istiyorsanız, sınırlı bir zamanınızın olduğunu söyleyelim.