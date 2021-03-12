Steam Bir Oyunu Daha Ücretsiz Yaptı: İndirmeyi Unutmayın!

Bu hafta ücretsiz oyun açısından oldukça bereketli bir hafta geçiriyoruz. İlk olarak Steam Ancestors Legacy Free Peasant Edition, dün itibarıyla da Epic Games Surviving Mars oyununu ücretsiz olarak beğenimize sunmuştu. Şimdi ise sürpriz bir hamle daha yapan Steam bir oyunu daha ücretsiz yaptı. Metro 2033 sınırlı bir süreliğine mağazadan ücretsiz indirilebilir oldu.

Steam Ücretsiz Oyun Fırsatı: Metro 2033!

4A Games tarafından geliştirilmiş olan oyun, 2010 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Daha önceden Epic Games Store üzerinden de ücretsiz olarak sunulmuştu. Eğer o fırsatı kaçırmışsanız, bu defa önünüzde yeteri kadar zaman var. Öyle ki, bugünden itibaren 15 Mart 2021 Pazartesi günü TSİ 20:00’a kadar buradan indirebilirsiniz. Bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak.

Oyunun hikayesi, ünlü yazar Dmitry Glukhovsky’nin aynı isimli romanına dayandırılıyor ve esasen 2013 yılında başlıyor. Yaşanan bir nükleer savaş, dünyada büyük bir tahribata yol açıyor ve milyarlarca yaşam son buluyor. Tahribattan en fazla etkilenen ülkelerin arasında artık bir çorak araziye dönen başkent Moskova ile Rusya da bulunuyor. Hayatta kalmayı başaranların yeraltına sığınmaları ile insanlık için Karanlık Çağ başlamış oluyor.

Hikayenin esas kısmı ise 2033 yılında geçiyor. Kuzey istasyonu Dark Ones adı verilen gizemli bir yaratık türünün istilası altındayken, siz ise nükleer savaşın başlamasından önce doğan Artyom rolünde olacaksınız. Amacınız ise hayatta kalmayı başaranları yaklaşmakta olan korkunç bir tehdit hakkında uyarmak olacak. Bunun yolu da metro sisteminin kalbine inmekten geçiyor olacak.

Bu oyun, adından da tahmin edebileceğiniz üzere Redux versiyonu değil. 2010 yılında çıkan orijinal versiyonu oluyor. Haliyle çıktığı dönemdeki son teknoloji bilgisayarlar için tam DirectX 10 ve NVIDIA PhysX desteği sunuluyor. Her şeye rağmen görselliğin yeterli seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Eğer görselliğe çok fazla önem vermiyorsanız, hikayesi ile alıp götürecek olan eşsiz bir deneyimin sizi beklediğini söyleyebiliriz. Ayrıca mağazada diğer Metro oyunları da indirime girdi. Metro 2033 Redux ve Metro: Last Light Redux % 80 indirimle ayrı ayrı 6.20 TL'ye satılmaktayken, Metro Exodus ise % 66 indirimle 84.66 TL karşılığında satın alınabiliyor.