Steam, Paradox Interactive Oyunları İçin Kampanya Başlattı!

Steam, Paradox Interactive oyunları için yayıncı indirimi kampanyası başlattı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Günümüzde çok popüler olan çok sayıda video oyunu yüzde 80'e varan indirime girdi. İndirime giren video oyunlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Steam'den Paradox Interactive Oyunları İçin İndirim Fırsatı

Crusader Kings III – 61,60 TL

Cities Skylines – 9,80 TL

Stellaris – 14,75 TL

Hearts of Iron IV – 14,75 TL

Europa Universalis IV – 11,80 TL

Prison Architect – 12,50 TL

Empire of Sin – 30,50 TL

Surviving Mars – 45,69 TL

Imperator: Rome – 15,25 TL

Magicka – 4,50 TL

Magicka 2 – 6 TL

Cities in Motion – 7,75 TL

Cities in Motion 2 – 7,75 TL

Age of Wonders III – 12,25 TL

Age of Wonders: Planetfall – 19,25 TL

Battletech – 15,25 TL

Shadowrun: Dragonfall – 6 TL

Shadowrun Returns – 6 TL

Popüler dijital oyun mağazası Steam, video oyunları için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında Paradox Interactive firmasının yayıncılığını üstlendiği çok başarılı video oyunları yer alıyor. Bazı oyunlar yüzde 75 oranında indirime girerken bazı oyunlar ise yüzde 80 oranında indirime girdi.

Yüzde 80 oranında indirime giren Cities Skylines isimli yapımın fiyatı 49 TL'den 9,80 TL'ye düştü.10 Mart 2015 tarihinde çıkışını gerçekleştiren video oyunu ayrıca 3 günlüğüne oynaması ücretsiz oldu. Şehir kurma oyununu satın almadan önce denemek istiyorsanız fırsatı kaçırmamalısınız. Kampanya kapsamında oyunu ücretsiz olarak deneyip indirim fiyat ile satın alabilirsiniz.

En popüler strateji oyunlarından bir tanesi olan Crusader Kings III'ün fiyatı yüzde 20 oranında indirime girerek 77 TL'den 61,60 TL'ye düştü. Geçtiğimiz yıl satışına sunulan video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilmişti.

Bilim kurgu temalı strateji oyunu Stellaris'in fiyatı yüzde 75 oranında indirime girerek 59 TL'den 14,75 TL'ye düştü. Başarılı yapımı tıpkı Cities Skylines gibi üç gün boyunca ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. 2. Dünya Savaşı'nı konu alan strateji türündeki Hearts of Iron IV'ün fiyatı %75 indirime girerek 59 TL'den 14,75 TL'ye düştü.