Steam ve PayPal Endonezya'da Yasaklandı

Reuters'e göre 29 Temmuz'daki son internet düzenlemeleri sonrasında Endonezya; PayPal, Epic Games, Steam ve Yahoo'nun da dahil olduğu birçok internet servisine erişimi yasakladı. Hükümet, yasaklamaların belirtilen firmaların Endonezya düzenlemelerine uymaması sebebiyle gerçekleştiğini belirtti.

Son yıllarda Asya'daki ülkelerde internet yasakları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın bazı bölgelerinde mobil oyunlara yasaklar gelmişti. Endonezya'nın 2021 yılında parlamento'dan geçirdiği bir yasaya göre hükümet, yasa dışı veya kamu düzenine tehdit olarak algıladığı bazı internet hizmetlerini zorla kapatma gücüne sahip. Steam, Epic Games, Yahoo ve PayPal, hükümetin belirlediği acil şart ve hükümleri belirtilen 4 saat içerisinde gerçekleştirmemesi sebebiyle ülke genelinde yasaklandı.

Amazon Belgeleri Son Anda Yetiştirdi!

Amazon'un da dahil olduğu birçok internet servisinin hükümetin belirlediği acil hükümleri cuma gününe kadar yetiştirme telaşı, bazı internet servislerinin başarısız olması sonrası Endonezya halkını büyük ölçüde etkiledi. Gelen bilgilere göre Amazon, belgeleri son anda hükümete ibraz etti ve yasaklanmaktan kurtuldu. Fakat PayPal, Epic Games ve Steam Amazon kadar şanslı değildi.

İnsan hakları kuruluşları, Endonezya Hükümeti'nin bir çeşit sansür uyguladığı gerekçesiyle kınama bildirileri yayınladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Hukuk Danışmanı Linda Lakhdir, "Son düzenlemeler, Endonezya'da kullanılan birçok dijital hizmet ve platforma gerçekçi olmayan yükler getiren bir sansür aracıdır. Son yasaklar, Endonezyalı internet kullanıcılarının mahremiyeti, konuşma özgürlüğü ve bilgilere erişimi için ciddi riskler oluşturuyor." dedi.

Birçok Endonezyalı da hükümetin eylemlerine karşı olduklarını dile getirmek için bilgi sansürü anlamına gelen "BlokirKominfo" hashtagi üzerinden sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Endonezya İletişim ve Enformasyon Bakanlığı Genel Müdürü Abrijani Pangerapan, eleştirileri reddederek yasakların ülkedeki internet kullanıcılarını korumak amacıyla getirildiğini iddia etti.