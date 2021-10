Steam QR Kodu ile Giriş Yapma Özelliği Ortaya Çıktı

Steam QR kodu ile giriş yapma özelliği gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre dijital oyun platformuna yeni bir giriş seçeneği eklenecek. Yeni özelliğe ilişkin bir ekran görüntüsü de paylaşıldı. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital oyun platformu ile ilgili oldukça önemli bir özellik ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni özellik, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

SteamDB platformunu oluşturan Pavel Djundik, Steam'in kaynak kodlarında yeni bir özelliği ortaya çıkardı. Djundik tarafından paylaşılan bilgilere göre dijital oyun platformuna çok yakında QR kodu (karekod) ile giriş yapma özelliği gelecek.

Oyuncular, Steam'in mobil uygulaması üzerinden bir karekodu tarayarak popüler platforma giriş yapabilecek. Böylelikle oyuncular, kullanıcı adı ve şifre girmek zorunda kalmayacak. Yeni özelliğin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor.

Djundik, yeni özelliğin ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda oturum açma ekranında kullanıcı adı ve parola kutucuklarının hemen sağ kısmında karekodun yer alacağını görüyoruz.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Valve'in yeni özelliği kullanıma sunmak içni Steam Deck isimli taşınabilir oyun konsolunu beklediğine yönelik söylenti mevcut. Steam Deck, bu yılın aralık ayında çıkışını gerçekleştirecek.

Steam'in mobil uygulamasında halihazırda "Steam Guard" isimli iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği bulunuyor. Bu özellik, hesaba ek güvenlik katmanı ekliyor. Yeni gelecek QR kodu özelliği, Steam Guard'a iyi bir alternatif olacaktır.

Valve şirketi konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Resmi bir açıklama yapılmadığından dolayı söz konusu özelliğin kullanıcıların kullanımına sunulmama ihtimalinin de olduğunu belirtelim.

QR code signing in will be used on the Steam Deck, here's a work in progress screenshot of the login screen. pic.twitter.com/ydPJVzjHtY