Steam, ‘Rape Day’ Adlı Tecavüz Oyununu Platformdan Kaldırdı!

Bu haftanın başında Steam’de listelenmeye başlanan Rape Day adlı oyun, kadınlara cinsel tacizde bulunan sapık bir seri katili konu aldığı için tartışmaların odağında kalmıştı. Tepkilere daha fazla kayıtsız kalamayan Steam, oyunu mağazadan kaldırdı.

Desk Plant tarafından geliştirilen Rape Day (Tecavüz Günü), kadınlara tevacüz ettiğiniz ve öldürdüğünüz bir oyun. Kurbanlarını öldürmeden önce cinsel tacizde bulunan bir seri katilin ana karakter olduğu yapım, dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformu Steam’de listelenince kıyamet koptu.

Oyunun resmen yayınlanmadığını söylemekte fayda var. Mağazada yerini alacak oyunların öncelikle Steam editörlerinin onayından geçmesi gerekiyor. Fakat Steam’in oldukça sağlıksız olan bu içeriği doğrudan reddetmeyip, incelemeye alması bile büyük bir skandala neden oldu.

Valve’ın dijital oyun mağazası Steam, haftanın başından beri gündemi meşgul eden Rape Day adlı oyunu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde platformdan kaldırdı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Valve, kadınların cinsel istismara uğradığı bir oyunun bilinmeyen zararlar ve riskler nedeniyle Steam’de yer alamayacağını belirtti.

Şirket, geliştiricilerin kendilerini anlatmaya olan isteklerine saygı duyduklarını; ancak böyle bir oyunun platform ekosistemine zarar vereceğini söyledi.

Oyunun geliştiricileri ise Rape Day’in kara mizah ve psikolojik korku içeriklerini sentezleyen bir yapım olduğunu söylerken, bu tarz cinsel içerikli oyunların da dijital platformlarda kendilerine yer bulmaları gerektiğini belirtiyor.