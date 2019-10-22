Steam, Remote Play Together Adlı Özelliği ile Arkadaşlarınızı Yanınıza Getiriyor!

Steam yeni bir özelliğini daha kullanıcılarına sunuyor. Ancak bu seferki çok farklı. Steam yeni özelliği ile birlikte sizde olan bir oyunu arkadaşlarınızla oynamanıza olanak sağlıyor. İşte Steam'in Remote Play Together adlı yeni özelliği.

Oyuncuların buluşma noktası Steam her geçen gün yeni bir özellikle daha karşımıza çıkıyor. Yeni çıkardığı Remote Play Together özelliği uygulamaya bambaşka bir hava katacak. Bu özelliğin amacı arkadaşlarınızla birlikte yerel çok oyunculu oyunlar oynamanızı sağlamak. Gelin şöyle açıklayalım.

Bu özelliğin genel amacı arkadaşlarınızla aynı odadaymışsınız gibi bir sistem üzerinden oyun oynamak. İşlem şöyle gerçekleşiyor. Bir kişide yerel çoklu oyunculu bir oyun varsa Steam'in Remote Play Together özelliği ile birlikte oyuncunun arkadaşları bilgisayara bağlanıyor ve tıpkı aynı odadaymışsınız gibi oyunu beraber oynayabiliyorsunuz. Üstelik bu oyunu oynamak için herkesin oyuna sahip olmasına gerek yok. Sadece ana bilgisayarda oyunun olması yeterli oluyor.

Bu özelliği kullanabilmek için Steam Client Beta uygulamasına katılmanız gerekiyor. Bu işlem şu şekilde gerçekleşiyor. Öncelikle Steam'i açıyorsunuz ve sol üstte bulunan "Steam" yazısına tıklıyorsunuz ve ardından "Ayarlar" tuşuna basıyorsunuz. Devamında "Hesap" kısmının içinde bulunan "Beta Katılımı" kısmından "Değiştir" seçeneğine tıklayıp alttan "Steam Beta Update" butonuna tıklıyorsunuz ve işlem başlıyor. Bu sistem sayesinde arkadaşınızın konsolu tıpkı aynı odadaymışsınız gibi sizin bilgisayarınıza bağlı gözükür.

Tabi bu kısımda bazı hatalar olabilir. Bunun bir beta programı olduğunu atlamamak gerek. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda bildirip sorunun daha kısa sürede çözülmesini sağlayabilirsiniz. Bize göre bu sistem oyuncuların çok hoşuna gidecek.