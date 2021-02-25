Steam Remote Play Together için Önemli Bir Yenilik Sunuldu!

Artık Steam Remote Play Together özelliğini kullanabilmek için arkadaş listenizdeki bir kişiye ihtiyacınız olmayacak. Yeni Steam güncellemesi, kullanıcılar için önemli bir özelliği beraberinde getiriyor. İşte o yeni özellik!

Dünya genelinde çoğu bilgisayar oyuncusunun öncelikli dijital oyun mağazası konumunda bulunan Steam, yeni güncellemeler ile gelişmeye devam ediyor. Son zamanlarda yayınlanan güncellemeler yeni PlayStation 5 ve Xbox Series kolları ile uyumlu olarak çalışmaya başlayan Steam, yakın bir zaman önce yayınlanan güncelleme ile Remote Play Together sistemi için oldukça önemli bir yeni özelliği beraberinde getiriyor.

Remote Play Together özelliği, bildiğiniz gibi bir aylık bir beta testi sürecinin ardından 2019 yılının Kasım ayı içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Bu özellik sayesinde, farklı mekanlarda bulunan kullanıcılar yerel çok oyunculu oyunları birlikte oynayabilme imkanına kavuşuyorlar. Ne var ki bu özelliği, sadece arkadaş listenizde ekli olan kişiler ile kullanabiliyorsunuz.

Bugünün erken saatlerinde Valve, yeni bir Steam güncellemesini yayınladı. Bu yeni güncelleme ile artık Remote Play Together özelliğini arkadaş listenizde ekli olan olmayan herkes ile oynayabilmeniz mümkün oluyor.

Steam Remote Play Together Özelliği Herkesle Kullanılabilecek

Bu özelliği kullanabilmek için, uygulamanız açık iken öncelikle sol üst köşedeki Steam sekmesine tıklamanız ve Ayarlar kısmına geçmeniz gerekiyor. Bir sonraki pencerede Hesap sekmesinde bulunan Beta Katılımı altındaki ‘DEĞİŞTİR...’e basın ve ‘Steam Beta Update’i seçin ve onaylayın. Size sorulacak olan soruyu onaylayıp, Steam uygulamanızı yeniden başlatın. Güncelleme aşaması tamamlandıktan sonra, arkadaş listenizde KOPYALA düğmesinin belirdiğini göreceksiniz. Kütüphanenizdeki Remote Play Together destekli oyunlara hızlıca ulaşabilmek için, gelişmiş filtre seçeneklerine tıklayabilir ve ÖZELLİKLER kısmındaki ilgili seçeneğin kutucuğunu işaretleyebilirsiniz. Hatta sol tarafta beliren Remote Play Together destekli oyunlarınız için hemen aşağıdaki mavi renkli kutucuğa tıklayarak dinamik koleksiyon olarak da kaydedebilirsiniz.

Son olarak, arkadaş listenizdeki davet bağlantısını kopyalayıp birlikte oynamayı istediğiniz arkadaşınıza göndermeniz yeterli olacaktır. Davet bağlantısını alan arkadaşınız, doğrudan oyununuza gelecek ve birlikte keyifli bir oyun deneyimi yaşayabileceksiniz.