Steam'e Sadakat Sistemi Geliyor! Sadakat Sistemi Nedir?

Valve, dijital PC oyun mağazası Steam için yenilikler getiriyor. Yeni gelecek olan özellik görünüşe göre, kullanıcıları bir hayli cezbedecek. Amerika menşeli şirket, Steam için sadakat sistemi üzerinde çalışıyor. İşte sadakat sistemi hakkında detaylar.

Steam sunucu uygulamasındaki oyunlar ve uygulamalar ile ilgili değişikliklerin kaydını tutan SteamDB sitesinin geliştiricilerinden Pavel Djundik tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşım ile haberdar olduğumuz sadakat sistemi, hem puan hem de kullanıcı incelemelerine ifade bırakabileceğimiz bir sistem olacak.

Şimdilik puanları nasıl toplayacağımız belli değil ama tahminimizce belirli indirim dönemlerinde verilen görevler ile bağlantılı olabilir. Valve sistem ile görevlere bir değişikliğe gidebilir. Bunu resmi duyuru yapıldığında net olarak görebileceğiz.

Valve is working on loyalty awards/rewards. It has a point system, and a system to add reactions to user reviews.



Also includes reward items, redeeming points for badge levels, and possiblity game discounts.