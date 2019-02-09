Steam Sızıntısı, Yeni Mortal Kombat 11 Karakterlerini Ortaya Çıkarttı

Yayınlanan videoları ile bizleri gaza getiren Mortal Kombat 11, birçok oyuncunun hemen çıkmasını istediği oyunların arasında yer alıyor. PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch için satışa geliştirilmesine devam edilen oyun, 23 Nisan 2019 tarihinde satışa sunulacak. Bir nevi Tecmo Koei ve Team Ninja ikilisinin yöntemini uygulayan Warner Bros. Entertainment ve NetherRealm Studios, yavaş yavaş yeni karakter duyuruları ile karşımıza çıkıyor. Son olarak Kano, Kabal ve D'Vorah üçlüsünün onaylanmıştı. Oyunda göreceğimiz karakterlerin tümü onaylanmış değil, ama zamana yayılması ile olası yeni ve geri dönen karakterleri yavaş yavaş öğreneceğiz. Ancak bunlardan birkaçı, vaktinden önce ortaya çıkmış gibi görünüyor. Yaşanan sızıntı, sekiz Mortal Kombat 11 karakterini daha ortaya çıkarttı.

Yaşanan sızıntı ise Steam mağazasının veritabanında yaşandı. Mortal Kombat 11 oyununun başarımları bir anda Steam veritabanında ortaya çıktı. Bu başarımların aralarında, belirli karakterler ile iki farklı Fatality gerçekleştirdiğimiz takdirde açılan başarımlar yer alıyor. Adı geçen karakterler ise adlarının sadece ilk üç harfleriyle görünüyorlar. Mesela DVO'nun D'Vorah olduğu bariz bir şekilde ortadayken, KAB ise tahmin edebileceğiniz üzere Kabal. Bu listede esas dikkat çekenler ise KUN, JAD, FRO, KOT, JAC, ERR, CAS ve LIU. Bu kısaltmaların Kung Lao, Cassie Cage, Jade, Frost, Kotal Kahn, Jacqui (Jax'in kızı), Erron Black ve Liu Kang olduklarını bilmek için dahi olmaya gerek yok. Gerçi bu karakterlerden Liu Kang, Cassie Cage ve Kung Lao gibi isimleri, daha önceden yayınlanmış olan videolarda görmüştük, ama oynanabilir karakterler olup olmayacakları onaylanmamıştı. Gerçek şu ki, bu liste de tam olarak onaylamıyor; çünkü, ne NetherRealm ne de Warner Bros. Entertainment tarafından resmi bir açıklama gelmiş değil.

Öte yandan aynı listede CET, KOL ve TER kısaltmaları da yer alıyor. TER kısaltması muhtemelen Nimbus Terrafeux olabilir. Bu karakter, esasında Electronic Gaming Monthly tarafından ilk Mortal Kombat oyununun Genesis versiyona özel hazırlanan bir 1 Nisan şakasıydı. Söylenene göre siyahi Kickbox dövüşçüsü olan gizli bir karakterdi. Anlaşılan o ki, NetherRealm Studios, geçmişe bir selam gönderme babın bu karakteri son oyunda karşımıza çıkartacak. Diğer iki kısaltmaların ise hangi karakterler olabilecekleri de merak konusu.

Her ne olursa olsun, bu sızıntıyı bir söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. NetherRealm Studios ve / veya Warner Bros. Entertainment onaylayana kadar. Ama hepimiz biliyoruz ki, Liu Kang ve Kung Lao gibi köklü karakterlerin olmadığı bir Mortal Kombat oyunu eksik kalacağı için, bu söylenti büyük ölçüde gerçek de çıkabilir. Bekleyelim, görelim.