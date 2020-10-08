Steam Sohbet Filtrelemesi Özelliği Kullanıma Sunuldu

Dijital oyun mağazası Steam, uzun bir süredir sohbet filtrelemesi özelliğini test ediyordu. Valve, Steam sohbet filtrelemesi özelliğini bütün kullanıcılar için kullanıma sundu. Sohbet filtrelemesi olarak adlandırılan yeni özellik sayesinde hakaret, küfür ve argo içeren sözcükler filtrelenecek. Böylece kullanıcıların hareket, küfür ve argo içeren sözcükler kullanmasına izin verilmeyecek. Dijital oyun mağazası Steam'e gelen yeni özellik ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Steam Sohbet Filtrelemesi Özelliği Neler Sunuyor?

CS:GO, Desnity 2 ve DOTA 2 için oluşturulan sohbet filtreleme sistemi Steam'e geldi. Valve tarafından Steam'de kullanıma sunulan sohbet filtrelemesi özelliği sayesinde kullanıcılar, diğer kullanıcılardan gelen mesajları filtrelenebilecek. Yeni özellik desteklenen video oyunlarında, Steam masaüstü istemcisinde, Steam web sitesinde ve Steam mobil uygulamasında kullanılabilir.

Steam sohbet filtrelemesi özelliği etkinleştirildiği takdirde kullanıcılara tanımadığı kişilerden gelecek küfür, hakaret ve argo içeren sözcükler Steam sohbetinde ve destekleyen oyunlarda görünmeyecek. Hakaret, küfür ve argo içeren kelimeler yerine semboller gösterilecek. İçerik tercihleri kısmından filtrelenecek sözcük türünü seçebilir, yeni filtreler oluşturabilir, filtrelerin sohbet mesajlarından Steam arkadaşlarınıza kadar nerelerde kullanılabileceğini belirleyebilirsiniz.

Steam sohbet özelliğinin daha huzurlu ve güvenli bir şekilde kullanılması için özelliğie kullanıcıların kendi filtrelerini oluşturmasına olanak veren sözcük ekleme ve çıkarma seçenekleri eklendi. Bu özellik, Steam kullanıcılarının istediği kadar kadar sözcük eklemesine ve kaldırmasına imkan sunuyor. Kullanıcılar dilediği zaman filtreleme özelliğini hızlı ve pratik bir şekilde devre dışı da bırakabiliyor.

Steam kullanıcıları için getirilen bu filtreleme seçeneği ile kullanıcılar artık tanımadığı insanlardan aldığı hakaret, argo ve küfür sözcüklerinin otomatik olarak engelleme imkanına sahip oldu. Steam'in söz konusu özelliğini kullanan kişiler, filtreli sözcükleri sansürlenmiş bir şekilde görüntülüyor. Steam sohbet filtrelemesi ile birlikte başkasının yazdığı bir sözcük eğer kullanıcı tarafından filtrelenmişse sözcük "*" (yıldız) gibi bir sembolle değiştirilecek.