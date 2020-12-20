Steam Sonbahar İndirimi 2020 Rekor Kırdı

Valve, Steam mağazasında gerçekleştirilen son indirim dönemine ilişkin bazı detayla paylaştı. Görünüşe göre birçok yönden, Steam Sonbahar İndirimi 2020 rekor kırmış durumda. Detaylar haberimizde.

Yıllık olarak düzenlenen Steam Sonbahar İndirimi 2020, bu ayın başı itibarıyla sona ermişti. SteamDB sitesi vasıtasıyla sızdırılan tarihlere göre 25 Kasım - 1 Aralık 2020 arasında düzenlenen kampanyada birçok oyun ve indirilebilir içerik ‘almayanı dövüyorlar’ diyebileceğimiz seviyelere inmişti. Valve ise yakın bir zaman önce, Steam Kış İndirimleri 2020 öncesinde Steamworks Development sayfası üzerinden Steam Sonbahar İndirimi 2020 ile ilgili bir takım önemli istatistikleri paylaştı. Görünen o ki bu kampanya sadece biz oyunculara değil, geliştiricilere ve yayıncılara da yaramış.

Steam Sonbahar İndirimi 2020 Rekora İmza Attı

Paylaşılan istatistiklere bakılırsa, kampanya sırasında eş zamanlı oyuncu sayısı neredeyse yirmi dört milyona ulaşmış. Bu sayının geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki sayıdan yedi milyon daha fazla olduğu söyleniyor. Ayrıca bir milyon kadar oyuncu da ilk defa Steam mağazasından oyun almış veya oyun içi ödeme sistemini kullanmış.

Bir diğer önemli detay ise, Steam Ödülleri adaylıkları da büyük ilgi görmüş durumda. Bildiğiniz gibi Steam ödülleri oylamaları Sonbahar İndirimi ile eş zamanlı olarak başlamıştı. Belirtilene göre, oylamalara 5.3 milyon kullanıcı katılımda bulunmuş. Bu kullanıcıların, farklı oyunları farklı kategorilerde aday göstermeleri ile otuz milyon kadar oy kullanılmış. Bununla birlikte, oylamalar sırasında çeşitli görevleri yerine getirerek alabildiğiniz özel bir rozet var ve bu rozet Steam hesabınızın seviyesini atlatmanıza yardımcı oluyor. Bu rozet, 1.6 milyondan fazla kullanıcının da inceleme yazısı yazmasını sağlamış.

Son olarak, Steam Ödülleri adaylarının bir kısmını açıklamış durumda. Önümüzdeki hafta içerisinde, Yılını Oyunu Ödülü, Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü ve Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü kategorilerindeki adaylar da ortaya çıkacak. Oylamalar ise Steam Kış İndirimi 2020 ile eş zamanlı olarak 22 Aralık 2020 Salı günü TSİ 21:00 sıralarında başlayacak ve 3 Ocak 2021 Pazar günü TSİ 20:00 sıralarında sona erecek.