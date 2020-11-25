Oyuncular olarak oyun dünyasında heyecanla beklediğimiz bir dönemi daha geldi. Her yılın son çeyreğinde, dijital oyun mağazalarında Sonbahar mevsimine özel olarak indirim kampanyaları düzenleniyor. Bu mağazalardan Steam için de indirim kampanyası genel olarak bu zamanlarda başlıyor. Bu sene ise bugün itibarıyla Steam Sonbahar İndirimi kampanyası başladı.

Bugün itibarıyla başlayan Steam Sonbahar indirimleri, 1 Aralık 2020 Salı günü TSİ 21:00 sıralarında sona erecek. Buradan ulaşabileceğiniz sayfaya bakılırsa, yüzlerce oyun oldukça uygun fiyatlara inmiş.

Steam Sonbahar İndirimi Kampanyası Detayları

Valve şirketi, türler ve Öne Çıkan Seriler adı altında gruplandırmalar ile oyunculara kolaylık sağlamış ama bunların yanı sıra, sayfayı aşağıya kaydırarak ayrı ayrı listelenen oyunlara da göz atabiliyorsunuz. İndirimli fiyatları ile dikkat çeken oyunlardan bazıları ise şöyle:

Command & Conquer Remastered Collection

Death Stranding

Desperados III

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut

Deus Ex: Mankind Divided

DiRT Rally 2.0

L.A. Noire

Little Nightmares

Lords Of The Fallen

Mad Max

Mafia: Definitive Edition

Max Payne 3

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

PlayerUnknown's BattleGrounds

Resident Evil 3 (2020)

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Spyro Reignited Trilogy

This War of Mine

Tomb Raider (2013)

Steam Ödülleri Oylaması da Başladı

Sonbahar İndirimleri ile eş zamanlı olarak her yıl düzenlenen Steam Ödülleri oylaması da başladı. Buradan ulaşabileceğiniz oylama sayfasında, Yılın Oyunu Ödülü, Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü, Üstün Görsel Stil Ödülü, En Yenilikçi Oynanış ve En İyi Albüm Ödülü dahil on farklı kategori bulunuyor. Kış İndirimleri boyunca devam edecek oylamada, kazananlar 3 Ocak 2021 tarihinde TSİ 21:00 sıralarında açıklanacak.

Eğer dilerseniz, Steam Ödülleri için Valve tarafından belirlenen mini görevleri tamamlamak gibi ilginç bir aktiviteye de katılabilirsiniz. En az bir görev tamamlamanız durumunda rozet kazanıyor ve daha fazla görev tamamlarsanız da rozetinizin seviyesini arttırabiliyorsunuz.