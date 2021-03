Steam, Square Enix Oyunları İçin Kampanya Başlattı: %90'a Varan İndirim!

Steam, Square Enix oyunları için yayıncı indirimi kampanyası başlattı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Günümüzde çok popüler olan çok sayıda video oyunu yüzde 90'a varan indirime girdi. İndirime giren video oyunlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Steam'den Square Enix Oyunları İçin İndirim Fırsatı

Popüler dijital oyun mağazası Steam, video oyunları için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında Square Enix firmasının yayıncılığını üstlendiği çok başarılı video oyunları yer alıyor. Bazı oyunlar yüzde 85 oranında indirime girerken bazı oyunlar ise yüzde 80 oranında indirime girdi.

Yüzde 90 oranında indirime giren Fear Effect Sedna'nın fiyatı 32 TL'den 3,20 TL'ye düştü. Sushee tarafından geliştirilen Fear Effect Sedria, 6 Mart 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. İzometrik kamera bakış açısına sahip olan video oyununda bulmaca ögeleri yer alıyor. Kendine has grafiklere sahip olan oyunu indirimdeyken satın alıp deneyebilirsiniz.

4 Eylül 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirilen Marvel's Avengers, yüzde 50 oranında indirime girerek 289 TL'den 144,50 TL'ye düştü. Popüler video oyununda Ant-Man, Captain America, Doctor Strange, Hulk, Iron-Man ve daha birçok Marvel karakteri yer alıyor. %20 oranında indirime giren Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition'ın fiyatı 209 TL'den 167,20 TL'ye düştü.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, %87 oranında indirime girerek 371 TL'den 49,69 TL'ye düştü. Defitinive Edition isimli pakette ana oyun ve üç adet indirilebilir içerik mevcut. Yüzde 85 indirime giren Deus Ex: Mankind Divided isimli yapımın fiyatı 74,99 TL'den 11,24 TL'ye düştü. İndirime giren oyunların bir kısmı şu şekilde: