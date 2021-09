Steam'e Tamamını İndirmeden Oynama Özelliği mi Geliyor?

Valve, Steam'e tamamını indirmeden oynama özelliğini getirerek oyuncuların indirme işleminin sona ermesini beklerken oyunun tadını çıkarmaya başlamasını sağlamak istiyor. Bu, indirildiği kadar oynama yaklaşımı ile hareket etmek isteyen geliştiricilerin Steam'in diğer video oyunu mağazaları ile olan rekabetinde geride kalmaması için atacağı oldukça etkili bir adım olabilir.

Steam her ne kadar PC platformunun en büyük oyun mağazalarından biri olsa da neticede konsol oyuncularının sahip olduğu kolaylıkların çoğunu kitlesine sunmuyor ancak yeni ortaya çıkan bilgilere göre video oyunu mağazasının geliştiricileri, bu konu üzerinde durmaya başladı.

Video oyunu geliştiricisi Valve'in Steam için söz konusu özellik üzerinde çalıştığı ilk olarak Pavel Djundik tarafından keşfedilen patent sayesinde ortaya çıktı. Yeni tescil edilen patente göre Valve, Steam'den video oyunu indiren oyuncuların video oyunlarını indirme işleminin henüz bitmemesine rağmen oynamasına olanak tanıyan bir özelliğin nasıl kullanıma sunulabileceğini inceliyor.

SteamDB'nin kurucusu Pavel Djundik tarafından tespit edilen patent, Valve'in kullanıcıların bir video oyununun tamamını indirmeden önce video oyunlarını oynayabilmesine yardımcı olacak bir özellik geliştirdiğini gösteriyor. Özellik eğer Steam'e getirilirse video oyunlarını tamamen indirmeden oynama özelliği sayesinde video oyunu indirilirken gerekli olan bekleme süresi de azalmış olacak.

Steam tamamını indirmeden oynama özelliğinin ne zaman çıkacağı, kullanıcılarla buluşacağı bilinmiyor. Bununla birlikte söz konusu özelliğin önünde sonunda kullanıcılarla buluşacağının da bir garantisi bulunmuyor. Büyük şirketlerin zaman zaman çeşitli fikirler için patent başvurusunda bulunduğunu ancak bu fikirlerin tamamının hayata geçirilmediğini unutmamak gerekiyor.

New Valve patent for tracking game file read operations and to allow "instant play" where you can start a game before it finishes downloading.https://t.co/VYGj7p9siG