Steam The Game Awards 2021 İndirimleri Başladı: Fırsatı Kaçırmayın!

Büyük fırsatlar sunan Steam The Game Awards 2021 indirimleri başladı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu indirime girdi. Video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Steam'in başlattığı kampanya ile birlikte indirime giren oyunlara ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Steam The Game Awards 2021 İndirimleri Neler Sunuyor?

Deathloop - 149,50 TL

FIFA 22 - 167,99 TL

Back 4 Blood - 174,30 TL

F1 2021 - 209,99 TL

Sniper Elite VR - 40 TL

Knockout City - 139,99 TL

Cyberpunk 2077 - 124,50 TL

Life is Strange: True Colors - 239,85 TL

Resident Evil Village - 233,35 TL

Boyfriend Dungeon - 25,60 TL

Loop Hero - 18 TL

It Takes Two - 173,59 TL

Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition - 279,20 TL

The Vale: Shadow of the Crown - 20,80 TL

Marvel's Guardians of the Galaxy - 239,85 TL

Valheim - 25,60 TL

Humankind - 239,20 TL

The Forgotten City - 32 TL

Death Stranding - 119,70 TL

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Steam, "The Game Awards 2021" isimli bir kampanya başlattı. Şirket tarafından başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. Kampanya, 13 Aralık 2021 tarihinde sona erecek.

Supergiant Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Hades, yüzde 30 oranında indirime girerek 40 TL'den 28 TL'ye düştü. Çıktığı dönem büyük bir beğeni toplayan Dead Cells'in de fiyatı 28 TL'ye düştü.

Yüzde 35 oranında indirime giren Marvel's Guardians of the Galaxy isimli yapımın fiyatı 369 TL'den 239,85 TL'ye düştü. Yayımcılığını Square Enix'in üstlendiği oyun, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti.

Popüler dövüş oyunu Mortal Kombat 11, yüzde 80 oranında indirime girerek 82 TL'den 16,40 TL'ye düştü. Oyunun "Ultimate" isimli sürümünün fiyatı ise yüzde 70 oranında indirime girerek 102 TL'den 30,60 TL'ye düştü.

Capcom tarafından geliştirilen ve yayımlanan Resident Evil 7 Biohazard, yüzde 67 oranında indirime girerek 89 TL'den 29,37 TL'ye düştü.

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