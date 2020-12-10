Steam The Game Awards İndirimleri Başladı

Sıradaki The Game Awards için oldukça az bir zaman kaldı. Yeni duyurular için heyecan ve sabırsızlık gittikçe artarken, Valve de oyunculara hoş bir sürpriz yaptı. Steam The Game Awards indirimleri başladı. Onlarca oyun, uygun fiyatları ile sizleri bekliyor. Detaylar haberimizde.

Yarın, oyun dünyası açısından önemli bir şov düzenlenecek. Yıl boyunca çıkan oyunlardan, birçok farklı kategoriye göre kazananların belirlendiği The Game Awards 2020, TSİ 03:00 sıralarında başlayacak. Bunun öncesinde de Çevrimiçi olarak düzenlenecek ve iki buçuk saat kadar sürmesi beklenen şov sırasında, ondan fazla oyununun duyurulması bekleniyor. Şimdilik herhangi bir ipucu verilmiyor olsa da, Microsoft, Striking Distance Studios ve Focus Home Interactive tarafından yapılacak yeni oyun duyurularına ek olarak Disco Eylsium için de yeni bir duyurunun yapılacağı netleşmiş durumda.

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de şov sırasında, geliştirilme aşamasında olan seçili oyunların Steam üzerinden yayınlanan demolarını deneme şansımız olacak. Bununla birlikte, mağaza üzerinde The Game Awards 2020 indirimleri de başladı.

Steam The Game Awards İndirimleri Neler Sunuyor?

Dün itibarıyla başlamış olan indirim kampanyası 14 Aralık 2020 tarihlerine kadar geçerli olacak. % 10 ile % 84 değişen indirimler söz konusu. Liste ise oldukça geniş. Öyle ki, şovun önceki ayaklarına ait kazananları da dahil edilmiş. Buradan ulaşabileceğiniz indirim sayfasında dikkat çeken oyunlar ise şöyle: